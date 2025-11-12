謝侑芯遺體遭冒領！警方曝光假家屬身分驅離現場

網紅謝侑芯遺體遭不明人士試圖冒領。(圖／經紀人Chris提供、irisirisss900 Instagram)

網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，死因遭疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，如今案情出現重大轉折，警方除了證實兩人有著「超友誼的親密特殊關係」，更表示有人試圖冒領謝侑芯遺體，不過身分被識破遭驅離。

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾昨(12日)接受媒體訪問時，透露謝侑芯的遺體被放在吉隆坡中央醫院，待調查完畢後才能讓家屬領回，不過當地有不明人士謊稱是家屬，試圖領取遺體，由於無法拿出家人授權證明，被詢問相關問題時，說法更是破綻百出，因此遭警方拒絕辦理認屍手續，最後被驅離現場。

廣告 廣告

死者家屬昨天在保鑣以及律師陪同下，赴警局繳交相關證物，包括行李箱及2支手機，協助警方早日釐清真相，黃明志目前被以謀殺條文二度延扣至周四，延扣期限屆滿後，警方是否會援引謀殺罪提控黃明志，一切將以調查結果做判斷，有關調查最新進度，吉隆坡總警長拿督法迪爾拒絕透露更多內容。

不過，法迪爾指出謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」，於從入境馬來西亞之後，兩人便一直形影不離，甚至下塌同一間酒店，直到命案發生後，依舊處在同一個空間，可見關係相當密切，雖然目前案情並不太樂觀，不過委任律師表示黃明志目前身心良好，外界不需要過於擔心。

警方表示黃明志與謝侑芯有著「超友誼的親密關係」。（圖／粘耿豪攝）

更多中時新聞網報導

新制上路 高鐵提前1小時搭乘須換票

器官修復之法 抽脂分離幹細胞

UBA》新季再一次 張聿嵐返台 政大拚6連霸