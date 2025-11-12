謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞] 台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅離，昨（11）日當地警方證實傳聞，表示有「當地人」假冒身分欲盜領遺體。
當地人冒充謝侑芯家屬！欲盜領遺體
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，本月6日有不明人士謝冒充侑芯家屬，有意拿著資料想要領走謝侑芯的遺體，不過因為姓氏和謝侑芯不同，加上說法破綻百出，經過警察、醫院幾次盤問下最終被識破遭到驅離。昨日馬來西亞警方證實消息為真，並且透露該名人士為當地人，不過因為他拿不出謝侑芯家屬的授權書，因此領屍要求遭到警方拒絕。
謝侑芯命喪大馬 黃明志現場目擊被捕
上月22日，網紅謝侑芯被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，當時黃明志也在現場，並第一時間替她進行CPR。隨後他因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他在社群上否認吸毒，但尿檢結果顯示對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品呈陽性反應，警方依《危險藥物法》及「謀殺罪」起訴他。
不過起訴後警方卻一度找不到黃明志下落，連經紀人也坦言聯繫不上他。直到5日凌晨，黃明志才在社群上傳於警局門前的自拍照，宣布主動投案，表示：「給社會大眾和死者家屬一個交代，我不會逃。」他強調過去多次通緝都主動報到，並未逃避，事件持續引發外界熱議。
目前謝侑芯遺體還放在醫院太平間中，死者謝侑芯的家屬目前仍無法辦理領屍手續。據了解，家屬委託人正等候警方進一步指示，由於案件涉及馬來西亞知名歌手黃明志，而他已被警方第二次延長拘留至13日，因此家屬方面必須等警方完成相關調查、取得正式批准後，才能進行領屍程序。整起事件進展緩慢，也讓外界關注焦點持續聚集在此案上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
黃明志與謝侑芯有「超友誼關係」 大馬警方證實了：親密且特殊
謝侑芯謀殺案真相未明！遺體被卡20天 家屬急寄綠色行李箱助調查
黃明志撇謝侑芯命案！律師代發聲喊冤：他是無辜的、身心近況都好
其他人也在看
小奶貓捉迷藏躲機車遭「當場逮補」 小手緊扒波麗士大人超萌眼神迷倒眾人
全台昨（11日）正值警戒鳳凰颱風侵襲之際，新北市鶯歌卻有1隻調皮的小奶貓躲進機車車殼當中，民眾發現機車傳來微弱貓叫聲，趕緊報案處理，警方到場後隨即通知車主，並由現場週邊的機車行協助打開車殼，最後由警員順利「逮補」大玩躲貓貓的喵星人，貓咪超萌眼神也迷倒眾人，當場就被民眾「收編」。鏡報 ・ 6 小時前
賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中共當局日前揚言要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對綠委沈伯洋展開全球範圍的抓捕行動，總統賴清德昨（11）日公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，而韓今（12）日則強硬回嗆賴清德，先以民進黨主席的身分廢除「台獨綱領」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）已做了很好的示範，也並非台灣才會面對到中共跨境鎮壓的作為，盼大家能體察國際趨勢。民視 ・ 6 小時前
才舉家移居澳洲！嗆辣女星挨酸「過氣」不忍了 親上火線反擊
女星楊皓如憑藉流利口條活躍於各大綜藝節目，育有一雙子女的她，近來為了孩子的學業舉家移居澳洲，而她為了工作則是澳洲、台灣兩邊跑。日前楊皓如公開被酸民罵「過氣明星」的截圖，坦言藝人被網友照三餐罵已是日常，這次之所以會公開發文並不是自己玻璃心，「要回就乾脆回給你們看，還不如讓大家笑一笑。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
從小被說太乖、很無趣！「最美星二代」韓菲長文反擊 米可白7字打氣
演藝圈知名夫妻檔王中平和余皓然的女兒韓菲，雖然被譽為「最美星二代」，但她卻經常聽到「你太乖了」、「你太正經了」、「你好無趣呀」等評價。然而，這位星二代近日在臉書上霸氣反擊，直言「我覺得我是個超級有趣的人！！！」，展現出滿滿的自信。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中國強化對台灣措辭 英媒：北京更積極推動統一
（中央社台北12日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）今天刊出分析文章指出，中國近幾週來發布一連串針對台灣的官方聲明、文章和衛星照片，專家認為，北京當局正在更加積極推動統一進程。中央社 ・ 6 小時前
Ozone宣布舉辦「浪漫主意」聖誕派對 化身銀白奇蹟人體聖誕樹送上節日驚喜
CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導 超人氣男團 Ozone 今年冬天將陪伴粉絲共度浪漫佳節！Ozone 於社群宣布，將於 12 月 21 日 舉辦 「2025 Ozone 浪漫主意聖誕派對」，並同步推出全新同名單曲〈浪漫主意〉。為迎接這場浪漫聖誕盛會，Ozone 特別以充滿初雪氛圍的「銀白奇蹟」造型亮相，被粉絲譽為「最適合純白色的男團」，六位成員身著銀白...匯流新聞網 ・ 8 小時前
韓女團i-dle主唱薇娟睽違三年半推出迷你二輯《MY, Lover》，親自參與專輯製作，銷量突破二十萬張！在台舉辦快閃店推出限定小卡
《MY, Lover》發行首週銷量突破 20 萬張，創下薇娟個人新高，主打曲〈Say My Name〉登上韓國Bugs音源榜冠軍，這樣的成績，象徵她從團體主唱蛻變為獨立音樂人的印記。放言 Fount Media ・ 6 小時前
呱吉甩「體脂24→15」落差太劇烈！「暴瘦模樣」網嚇：老好多
娛樂中心／綜合報導網紅呱吉日前因為知名Podcast節目《百靈果News》邀請「不禮貌鄉民團」訪談，而與主持人凱莉、Ken鬧翻，隨後兩方一來一往喊話引發關注，最終事件收尾在見面公開淚灑和解的場面，近日呱吉則因公開自己體脂大下滑的管理成果，他秀出體態劇烈變化的對比照，吸引超過萬名網友到場瘋看，沒想到就有網友留言表示「原本比較好看」，意外掀起不同評價討論了。民視 ・ 5 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒遭判刑 須文蔚籲總統特赦
（中央社記者蕭博文、劉世怡台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚今天說，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲總統特赦。中央社 ・ 6 小時前
輔大名醫江漢聲看診時遇襲 凶嫌涉殺人未遂收押
泌尿科名醫江漢聲昨日下午在新北市輔仁大學附設醫院看診時，遭佯裝就醫的男子曾柏瑋持美工刀刺殺，當場血濺診間。曾嫌隨即被獲報的保全人員控制、並被警方逮捕，昨日深夜送新北地檢署偵訊；檢方認定涉犯殺人未遂等罪，今早向法院聲請羈押禁見。新北地院今召開聲押庭，裁定曾男羈押。自由時報 ・ 8 小時前
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
曹興誠推薦沈伯洋出戰台北市長 楊智伃自擬「請願表」全力支持
聯電創辦人曹興誠今建議民進黨徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃下午自擬「請願表」，附合曹的主張，籲民進黨提名沈出戰明年台北市長選舉。太報 ・ 6 小時前
謝侑芯命案》調查報告已完成！起訴黃明志「最快周四會有結果」
馬來西亞歌手黃明志，上個月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭到警方延扣調查。繼昨日媒體傳出，周四就會有結果後，今（12日）大馬警方也證實，調查報告已經完成，目前已交由檢方，等待下一步指示。中時新聞網 ・ 6 小時前
至少將有約241家門市停業 溫蒂漢堡整頓美國經營策略
美國知名速食品牌溫蒂漢堡（Wendy's）正面臨業績低迷與消費支出下滑的雙重壓力，宣布將在明年關閉數百家美國門市，作為整頓國內營運、重振銷售的重大行動之一。這家離開台灣市場數十年的速食業巨頭，如今在美國本土的經營策略出現明顯轉向。臨時執行長肯．庫克（Ken Cook）於11月7日的財報電話會議上指出，公司計畫明年關閉「中個位數百分比」的美國門市，約占全美......風傳媒 ・ 6 小時前
留負評「衛生堪憂」！火鍋店抓包疑盜圖 決定提告
高雄一家連鎖火鍋店遭網友留負評，控訴「衛生堪憂」，並附上用餐照。沒想到店家發現照片中的擺盤與店內現況不符，質疑網友「盜圖」惡意留負評！老闆娘直言已有2至3個月未供應水蓮和秀珍菇，氣得決定對網友提告。事後，網友竟還私訊挑釁：「嗨，要告我嗎？」店家為捍衛商譽，將循法律途徑解決爭議。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風來襲，讓宜蘭昨（11）天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有3年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，讓民眾直呼太危險。民視 ・ 5 小時前
喝醉性情大變！當街毆打20歲同性配偶打到傘都斷了
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導酗酒當街毆打同性配偶！新北市新莊有一名男子指控被丈夫打得滿身傷，兩人原本開心在ｋｔｖ唱歌跳舞，沒想到丈夫喝醉酒，性情大變，不僅咆哮辱罵店員跟他，甚至用雨傘狂打被害人將近10分鐘到傘斷掉。被害人被打得滿身傷，不但要申請保護令，也決定結束婚姻關係。男子提著大包小包的行李走在路上，這時另一名男子從後方計程車下來，朝他的方向衝過去，舉起雨傘猛K。員警：「重點是因為動手了，你們沒有動手，怎麼吵我都不會管太多，動手了，他如果要回去做"保護令"我就直接依規定處理。」警方獲報到場，被打的男子虛弱癱坐在地，怎麼也沒想到眼前的"丈夫"，竟然對他動粗。不久前，兩人才開開心心在KTV唱歌跳舞，但丈夫酒後性情大變。被害人鄧姓男子：「當下我已經感覺到我快暈倒了，結果呢他非但沒有停手，他打了整整8分鐘，那個雨傘斷掉之後，他也沒有要停手，他還試圖要把那個斷掉的，尖尖的部分持續往我身上毆打。」喝醉性情大變！ 當街毆打20歲同性配偶長達近10分鐘（圖／民視新聞）事發在11號清晨這對同志夫妻，一起到台北市某間Ktv唱歌，27歲林姓男子喝到爛醉，聽到店員來說包廂時間結束了，要盡快離場開始生氣，大聲咆哮罵店員態度很差。鄧姓男子只是想要安撫丈夫情緒並帶他回家，沒想到卻掃到颱風尾，兩人在樓下大吵一架後，各自搭車返家。被害人鄧姓男子：「搭計程車回到我們原本同居的居住所，我到一樓的時候他剛好車剛到，他已經拿自動雨傘往我的太陽穴敲擊，我們在一起結婚要滿一年了，每一次只要酗酒過量之後，他都會對我咆哮，這個不是正當的愛情會出現，你不會這樣子對你深愛的人，不管你是男生女生。」喝醉性情大變！ 當街毆打20歲同性配偶長達近10分鐘（圖／民視新聞）家暴只有0次和無數次，被害人不再姑息隱忍，決定和丈夫走上離婚這條路，結束半年多的婚姻關係。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：喝醉性情大變！ 當街毆打20歲同性配偶長達近10分鐘 更多民視新聞報導男同志家庭「迎4胞胎」曬照！「這1關鍵」掀議澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半民視影音 ・ 5 小時前
點鄭麗君「足以抗衡蔣」 王世堅：勝率有50%
民進黨立委王世堅今(12日)點名，行政院副院長鄭麗君能代表民進黨參選2026台北市長，足以抗衡蔣萬安，認為勝率有50%，不過早已遞表的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農喊話，有志者儘早表態，盼透過民調找到最強候選人。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 7 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前