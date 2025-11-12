謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人

▲網紅謝侑芯命喪馬來西亞，日前傳出有人冒充身分欲領走她的遺體，馬來西亞警方證實消息：「是當地人」。（圖／謝侑芯 IG @irisirisss900）

[NOWnews今日新聞] 台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅離，昨（11）日當地警方證實傳聞，表示有「當地人」假冒身分欲盜領遺體。

當地人冒充謝侑芯家屬！欲盜領遺體

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，本月6日有不明人士謝冒充侑芯家屬，有意拿著資料想要領走謝侑芯的遺體，不過因為姓氏和謝侑芯不同，加上說法破綻百出，經過警察、醫院幾次盤問下最終被識破遭到驅離。昨日馬來西亞警方證實消息為真，並且透露該名人士為當地人，不過因為他拿不出謝侑芯家屬的授權書，因此領屍要求遭到警方拒絕。

▲謝侑芯（左）在大馬猝逝，豈料黃明志（右）也捲入其中，還涉嫌持毒、吸毒。（圖／謝侑芯 IG @irisirisss900 、黃明志 IG @namewee）

謝侑芯命喪大馬 黃明志現場目擊被捕

上月22日，網紅謝侑芯被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，當時黃明志也在現場，並第一時間替她進行CPR。隨後他因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他在社群上否認吸毒，但尿檢結果顯示對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品呈陽性反應，警方依《危險藥物法》及「謀殺罪」起訴他。

不過起訴後警方卻一度找不到黃明志下落，連經紀人也坦言聯繫不上他。直到5日凌晨，黃明志才在社群上傳於警局門前的自拍照，宣布主動投案，表示：「給社會大眾和死者家屬一個交代，我不會逃。」他強調過去多次通緝都主動報到，並未逃避，事件持續引發外界熱議。

目前謝侑芯遺體還放在醫院太平間中，死者謝侑芯的家屬目前仍無法辦理領屍手續。據了解，家屬委託人正等候警方進一步指示，由於案件涉及馬來西亞知名歌手黃明志，而他已被警方第二次延長拘留至13日，因此家屬方面必須等警方完成相關調查、取得正式批准後，才能進行領屍程序。整起事件進展緩慢，也讓外界關注焦點持續聚集在此案上。

