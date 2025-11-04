謝侑芯閨密再爆料！怒嗆黃明志 ：渣中之王
「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞，爆出馬國歌手黃明志也在現場並涉嫌吸毒，謝侑芯的閨密網紅謝薇安（Vivan）再爆料，黃明志已有交往15年女友，卻不斷私約其他女孩，痛批黃明志「渣中之王」。
謝薇安日前透露，謝侑芯到馬國2天後突然斷聯，她27日詢問謝明志卻沒獲得回應，而隨著謝侑芯猝逝內幕一一浮出，她質疑黃明志為何逃離現場，甚至疑似移動遺體，接著公開黃明志曾問她是否有新老公或新男友，還說她「需要有人照顧」的對話，怒斥黃明志有女友卻「想要約各個妹子」、「我真的以跟你合作過為恥」。
謝薇安3日深夜再次發布IG限動文，怒轟「以前我真心以為你是個好人。跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要10年的女朋友（現在應該有15年了吧？）」 「難得以為你是演藝圈的一股清流」沒想到你渣起來真的是哇塞的厲害」、「渣中之渣非你莫屬」。
除了謝薇安，網紅翁雨澄也爆料，暗示3月曾被某人邀請到馬來西亞「神秘旅行」，並接觸「那些東西」，直到這個月再次被約，才發現「原來自己只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」。引發外界猜測在影射黃明志。
