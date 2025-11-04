謝侑芯閨密爆黃明志有穩交女友 「繼續說謊的垃圾東西」

即時中心／林韋慈報導

台灣「護理系女神」網紅謝侑芯在大馬猝逝，馬來西亞籍歌手黃明志捲入此命案並遭警方逮捕，媒體也公布他被逮捕的照片以及在案發現場搜獲的9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy），與先前他在網路上發表的聲明不符合，謝的閨密也在深夜痛批黃明志。

今（4）日凌晨，謝侑芯閨密謝薇安在社群平台連發限時動態，爆料黃明志擁有穩交女友之外，也轉發大馬衛生部指出26分鐘救護車便抵達的新聞，痛批黃明志是「繼續說謊的垃圾東西」，指他不斷被證據打臉。

她表明以前以為黃明志是位好人，也介紹交往約15年的女友給其他人認識，並且他還是一名愛狗人士，「難得以為你是演藝圈的一股清流」。

不料，近期新聞爆發後，謝薇安不忍直言：「沒想到你渣起來真的是，哇塞的厲害。王中之王，卻也是鱉中之鱉」，並傷心表示，「我真的心疼那個默默守在你後面的她，也更奉勸各位女孩張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛逼、連哄帶騙的男人」，更怒嗆：「渣中之王，非你莫屬。」

謝薇安後悔表示，「而現在這一切只不過是偽裝而已…你浪費了一個女子大把青春還有時間…最後還把她推入萬丈深淵……我還曾想破頭不知道要怎麼送你什麼禮物，表達我的敬意！然後畫畫一整天晚上沒睡覺，沒想到自己是笨到極點，偽裝的真好！」。

謝侑芯閨密謝薇安在社群平台連發限時動態。（圖／謝薇安IG限動）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

