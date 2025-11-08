謝侑芯閨密謝薇安被嗆蹭流量 發律師函反擊

〔記者林南谷／綜合報導〕大馬歌手黃明志捲入台灣「護理師女神」網紅謝侑芯命案，目前仍接受警方調查，超過4天沒對外回應，他代表律師鄭清豐透露，自當事人主動投案以來，已近90小時未曾與他接觸，無法得知其身心狀況。

而謝侑芯閨密謝薇安火速赴當地了解情況，連日來替好友發聲，卻遭部分網友質疑蹭流量。為此，謝薇安也火速發出律師聲明。

謝薇安表示，參與協助尋找謝侑芯並關注此事件發展，是出於真誠關懷及多年朋友之情，透露得知好友過世消息後，立即暫停所有工作，隔天啟程前往大馬，就是為了了解事情真相，絕非如外界稱的是為了蹭流量。

她強調之所以會如此積極地介入此事，就是因為不希望這件事情到最後不了了之，盼能為好友討回一個公道，也是出於關心與責任感，希望此事能被正視並能盡快釐清。

