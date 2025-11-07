謝侑芯閨蜜反擊！遭爆「領屍受阻」 氣炸開嗆：太扯別鬧了

〔記者邱奕欽／台北報導〕「護理系女神」謝侑芯曾出演黃明志歌曲《中國痛》MV，沒想到5年後赴馬來西亞與他討論新片計畫，卻不幸魂斷異鄉。事件持續延燒，謝侑芯同為網紅的閨蜜謝薇安昨(6日)現身吉隆坡中央醫院太平間，簽名告別卻遭誤傳「好友領屍受阻」。對此，謝薇安爆氣反問：「難道我要扛著侑芯回飯店自己放火火化嗎？」

謝薇安告知大馬媒體《星洲日報》表示，起初未看過相關報導，「刑事案件偵查時沒有家屬可自由領屍體的，這不是常識嗎？」她直斥太扯，從頭到尾只是去醫院與好友道別，強調報導內容完全錯誤，「我把侑芯領出來是要扛著她的遺體回飯店？還是要我自己放火燒了我朋友？別鬧了！」

謝薇安呼籲，希望媒體能基於事實進行真實報導，不要讓錯誤資訊繼續擴散，她也透露原本只是想親眼送好友最後一程，沒想到案件轉列刑事調查後，無法如願見謝侑芯最後一面，僅能隔著牆壁簽名致意，完成最後的告別。

