謝侑芯陳屍飯店涉及黃明志+毒品 家屬首曝3大訴求「盼守護她的名譽」釐清真相

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中。（翻攝自謝侑芯IG）

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中，引起國際社會關注。對此，謝侑芯的家屬透過律師表達訴求，盼馬來西亞警方釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。

根據《中國報》報導，謝侑芯家屬委託大馬律師陳俊達協助處理後事，並提出3大訴求。陳俊達表示，家屬目前最關心的是釐清這起命案的真相，其次希望外界能尊重逝者維護其名譽，並盼整個調查過程能在公平、公開與透明的原則下進行。

陳俊達表示，目前已正式致函金馬警局刑事調查組，並要求警方保存及調取案發酒店的所有證據及資料。要求舉凡清潔員、飯店服務生等有權限進出房間的人，還有飯店入住及退房的登記紀錄等細節，包含與此案相關人士，在案發前後6小時的通訊紀錄等，警方必須全面徹查與保存。

回顧起事件，現年31歲網紅「護理系女神」謝侑芯上月30日驚傳死訊，好友兼經紀人Chris最初透露死因是「突如其來的健康意外」，事後表示馬來西亞醫院方面告知死因是「心臟病發作」，卻沒想到事後竟涉及歌手黃明志與毒品問題。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

