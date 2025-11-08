謝侑芯陳屍飯店！家屬首曝「3大訴求」要真相也維護她名譽 求大馬警做這事
台灣網紅「護理女神」謝侑芯被發現陳屍馬來西亞飯店客房，享年31歲；歌手黃明志在場，被警方逮捕，全案大馬警方以謀殺偵辦中。謝侑芯的家屬透過律師表達訴求，當地媒體《中國報》報導，家屬要求釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。
《中國報》報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達接受訪問時表示，家屬目前最關心的是釐清這起命案的真相；其次希望外界能尊重逝者維護其名譽，也盼整個調查過程能在公平、公開與透明的原則下進行。
陳俊達在報導中指出，確保所有證據的原始性與完整性（integrity and preservation of evidence），是律師團隊當前的首要任務；措施完全依照法律程序進行，也展現家屬追求真相的立場始終如一。
他進一步說明，在警方尚未公布正式調查結果前，律師團隊將持續以審慎態度配合官方程序，家屬也會保留依法採取進一步法律行動的權利，包括提出民事或刑事訴訟。
他也指出，警方應徹查相關監視器紀錄，以及所有擁有進入房間權限的人員紀錄，其中包括清潔人員及飯店工作人員，同時確認這些人是否曾使用房卡、使用時間，以及他們進出房間的具體時段。
10月22日，謝侑芯被發現陳屍馬來西亞一處高級酒店房內，黃明志在場，他告訴警方，當時謝侑芯進浴室洗澡後遲遲未出聲，他入內查看時才發現她昏迷，為她施行心肺復甦術（CPR），並報警求救；也否認涉及毒品。不過，警方是在黃明志離開飯店時逮捕人，也尿液採檢驗出毒品反應，全案從謝侑芯猝死案變為謀殺偵辦。
