謝侑芯雙親派代表僱保鑣赴馬處理後事 生前遺願令人鼻酸

網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方已案件將朝謀殺方向偵辦黃明志也到案將遭拘留6天，據傳謝侑芯已委託代表並聘僱保鑣赴馬處理後事，其生前遺願也曝光。

謝侑芯雙親已派代表赴馬國處理後事。（圖／資料畫面）

根據馬國媒體《中國報》報導，謝侑芯的經紀人Chris表示，謝侑芯雙親因年邁及健康因素不便出國，所以派了代表並且聘請保鑣隨行，前往馬來西亞處理後事，但具體細節並未透露全程保密。

報導也提到，至今（6）下午謝侑芯的遺體仍在吉隆坡中央醫院太平間，因案情敏感警方指示「只有警方能為領屍程序開綠燈」，只有警方直接與家屬及其代表聯繫才能放行。

報導指出，Chris透露謝侑芯生前心中一直有一個願望，就是希望安定下來，找到一個好歸宿結婚生小孩，很遺憾這個遺願她已無法實現。

