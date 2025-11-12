謝侑芯離世前一天「才見吳宗憲」 畫面全部要刪光
黃明志涉及網紅謝侑芯猝逝事件，因當晚與對方同房遭到拘捕，9日遭到二度延扣，黃明志堅持自己是無辜的，對於指控一概否認。吳宗憲12日受羅志祥邀請，上《綜藝OK啦》錄影，他表示自己在出事前一天，才跟兩人一起工作。
吳宗憲透露，在出事前一天，三人才一起拍攝廣告，不過不是在台灣播，當天導演就是黃明志，「出事以後，有人跟我說，那天在我左邊的就是謝侑芯，我心裡蠻難過的，我當時不知道她的名字，是事後同事跟我說的，我嚇了一跳！」不過也因為憾事發生，導致他要多抽一天補拍攝， 因為所有女生的畫面通通要去掉，不然畫面會不連貫。
過去吳宗憲曾和黃明志合作，聊到這件事，他表示，「這個我們就不評論，因為那個狀態我不太清楚。」而黃明志交往15年的化妝師女友Sarah不離不棄全程陪伴，被問到是否會勸離對方離開，吳宗憲聽完笑說：「這跟我又無關，人家情感面，因為他那個有關司法，需要真正了解才能講。」
