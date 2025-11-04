謝侑芯離世前一天失聯超反常！好友謝薇安揭她和黃明志真實關係

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

有「護理系女神」之稱的31歲網紅謝侑芯日前在馬來西亞一家高檔飯店猝逝，而大馬知名歌手黃明志也被爆人在事發現場，引發各界熱議。對此，謝侑芯的網紅好友謝薇安表示，謝侑芯在離世前一天突然失聯相當反常，而且黃明志並不是謝侑芯的男友，不明白為何兩人會在飯店過夜。

謝侑芯的網紅好友謝薇安表示她在離世前一天相當反常地失聯。（圖／謝侑芯Threads、謝薇安IG）

對於二人在飯店共度一晚的事實，黃明志指出原因是合作拍片，而女方在討論整晚後感到疲憊決定去洗澡，但卻長達半小時沒有動靜，他出於擔心進去查看，才發現她已倒臥在浴缸內，故立即施行CPR，並通知救護人員。

不過由於黃明志試圖在醫療人員抵達後逃跑，再加上浴缸和浴室地板並無洗澡應會出現的水跡，警方對於他的說法存疑。另外，雖然黃明志第一時間否認吸毒，但其驗尿結果卻對4種毒品呈現陽性反應。

據《中國時報》報導，身為謝侑芯好友的「最強奶媽」謝薇安強調，兩人最後一次聯絡是在21日上午，也就是謝侑芯猝逝前一天，自那之後她就十分反常地失聯，此外，謝侑芯是單身，與黃並非情侶，不清楚二人為何會在飯店過夜。

