謝侑芯離世2週遺體仍在醫院太平間！家人急飛大馬後續規劃曝光

謝侑芯遺體仍在醫院太平間，家人急飛大馬後續規劃曝光。（圖／謝侑芯提供）

31歲「護理女神」謝侑芯日前在馬來西離世，由於案發過程疑點重重，引起台、馬兩地網友關注。新聞爆發後，好友謝薇安隨即飛到馬來西亞處理後續事宜，據傳，謝侑芯的家人也將前往當地，希望能帶她回家，至於謝侑芯遺體的現況，目前還在醫院太平間。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，謝侑芯10月22日猝逝後，遺體便送往吉隆坡中央醫院解剖，由於案件處於調查階段，遺體經過2個多禮拜仍在醫院的太平間。據了解，等到謝侑芯的家人近日抵達當地，只要辦理完相關手續，就可以領回遺體。

同時有消息傳出，謝侑芯的遺體順利領出後，就會在當地進行火化儀式，家人則帶著她的骨灰返回台灣。而警方也透露，警方已幾乎完成對謝侑芯遺體的調查，目前只需要等待完整解剖報告及化驗結果出爐。

謝侑芯驟逝馬來西亞的消息10月30日傳開後，令大批親友、粉絲相當震驚，不過，事後傳出歌手黃明志也在案發現場，便掀起許多猜測。但黃明志早前發聲明澄清：「又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常dulan」，還直言自己沒有吸毒、收到黑函勒索等，「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底」。謝薇安3日則爆料，「黃要拿錢壓住這件事情，也想用錢堵住侑芯家人的嘴」，可是針對後續指控，黃明志尚未做出回應。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

