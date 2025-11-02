謝侑芯飯店全裸亡！黃明志被驗「4毒品陽性」警方全說了

娛樂中心／徐詩詠報導



馬來西亞歌手黃明志今（2）日捲入辣模謝侑芯命案，謝侑芯日前赴大馬進行拍攝工作時，於22日在5星級飯店內失去意識，警方因黃明志離開飯店時神情慌張，便上前攔查。黃明志與警方回到飯店住處時，發現謝侑芯赤裸遺體已明顯身亡，驗尿檢測後黃明志對4種毒品呈陽性反應。









謝侑芯「全裸躺浴缸」身亡！同房黃明志被驗「4毒品陽姓」細節警方全說了

黃明志被驗出4種毒品反應。（圖／翻攝黃明志臉書）

根據《光明日報》報導，大馬警方表示黃明志遭逮時身穿白色T恤、戴帽與眼鏡，準備離開吉隆坡某五星級飯店，黃明志供稱，自己與謝侑芯為拍攝影片共處一夜，期間女方進入浴室後卻遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回。大馬警方則在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。根據《星洲日報》報導，在謝侑芯不省人事後，黃明志有致電急救熱線，並在救護人員登門後，未向救護人員仔細說明發生了什麼事，就往酒店電梯方向走去，結果被剛好在該層樓進行東盟峰會佈防工作的警察攔住。

大馬警方懷疑謝侑芯生前疑似有和黃明志發生性行為。（圖／翻攝謝侑芯IG）

大馬警方懷疑謝侑芯生前疑似有和黃明志發生性行為。（圖／翻攝謝侑芯IG）

金馬警區主任沙扎里，指出謝侑芯死因仍待化驗報告釐清，但黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控，大馬警方則懷疑死者謝侑芯生前吸毒且疑與黃明志發生性行為，研判死後遺體遭移動至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清。對此，黃明志否認所有指控。

