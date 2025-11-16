謝侑芯馬國火化！黃明志「突做1舉」沉默 兩派網吵翻：帶風向？

娛樂中心／游舒婷報導

台灣網紅謝侑芯日前到馬來西亞工作，不幸在馬來西亞驟逝，昨（16）日遺體進行火化，而事發當天在現場的歌手黃明志遭延扣後獲釋，他在謝侑芯遺體火化當天於社群上貼出一張全黑畫面，又再度引發網友們的討論。

黃明志IG發全黑圖。（圖／取自IG）

《中國報》報導指出，謝侑芯的父母並沒有到場，而是透過視訊送女兒最後一程，全程委託律師處理，昨日律師陳俊達和數名殯葬業人員將謝侑芯遺體領出火化後，後續將把骨灰送回台灣。

就在同一天，黃明志在臉書、IG上都發出一張全黑的圖片，且沒有搭配任何文字，不少人則猜測跟謝侑芯火化有關，而雖然黃明志獲釋，但還是有不少網友認為他跟這件事有關，也讓IG留言處呈現兩派論戰，一派網友相當關心他的狀況，紛紛留言「阿彌陀佛」、「怎麼了」、「你還好嗎」、「什麼東西」、「火化了」。

廣告 廣告

另一派網友依然留言質疑，「快點的，我很期待解釋」、「又吸毒啦」、「團隊教你的方法對不對？用苦肉計來影響輿論風向」、「又搞什麼了」。

而黃明志13日因為明確證據被釋放，事後他曾發文表示，看到一個人在他面前過世，他心裡很難過也很震驚，雖然盡全力搶救但仍無力回天，並說「不要再網暴往生者了，職業不分貴賤。」不過最後一句引來網友砲轟，後續黃明志馬上修改貼文為「拍攝大尺度作品，不代表謝侑芯就是不正經的人」，不過仍備受批評，對此，謝侑芯的閨密謝薇安發聲表示「良心譴責會跟你一輩子。」

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

訂好機票沒上機！正妹網紅柬埔寨失聯48小時 男友也失蹤疑點重重

遭毀滅性爆料！館長直播忍淚 告白中國大陸同胞：我愛你們

台男飛泰跨海討債！揪4友人擄24歲前女友暴打 家屬接撕票恐嚇

黃大謙走鐘獎饒舌超炸！直接上台嗆：我不用人民幣 網友全嗨翻

