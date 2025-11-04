謝侑芯馬國猝逝案調查升級！黃明志捲入遭通緝 經紀人驚爆「還有第三人」

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞身亡，案件疑點重重，馬國警方已改以謀殺方向偵辦（圖／翻攝自IG，@irisirisss900）

台灣網紅謝侑芯（Iris Hsieh）日前在馬來西亞突然身亡，案情發展出現重大轉折。馬來西亞警方已將本案自原本的猝死重新定調為謀殺案，並鎖定與謝侑芯生前最後接觸的歌手黃明志（Namewee）為調查對象。謝侑芯的經紀人Chris發表公開聲明，點出案情中的四大疑點，強調「關鍵的18小時究竟發生了什麼？現場是否還有第三人？」

經紀人Chris在聲明中表示，案發後各界言論紛雜，有謾罵、嘲諷、惋惜與憤怒，但他認為至少說明外界關心這起事件。他並指出，有許多網友針對案情提出質疑，其實與他心中疑問如出一轍，因此決定列出四大重點盼外界正視：

一是「關鍵18小時」。謝侑芯最後一次聯絡是在21日19時07分，警方則在隔日22日13時40分通報案情，期間近18小時的動態完全成謎，無任何資訊能說明她在這段時間內的情況。

二是「違禁品是否知情」。Chris強調，目前無法證明謝侑芯是否知悉現場出現毒品，或是否同意相關行為。案發至今資訊反覆變動，外界更難釐清真相。

三是「現場是否還有第三人」。據目前所知，當時現場有謝侑芯與另一名男性，但是否還有其他同行者或相關人員，至今未被警方證實，成為另一個疑點。

四是「監視畫面去向未明」。案發地點為馬國當地一間飯店，但監視器畫面是否被調閱、是否掌握關鍵證據，目前未有明確消息公布。

Chris補充，這些觀察為個人疑問，不代表家屬立場。他並指出，最初獲悉謝侑芯猝逝消息時，雖有疑慮但選擇相信。然而近來新版本說法更接近他們的懷疑，加上黃明志疑似說謊，使他們更堅信應透過法律手段追究責任。

謝侑芯家屬目前已聘請馬來西亞當地律師團隊，委由專業代表處理後續事宜。基於安全與健康考量，家屬暫時無法親自前往當地。聲明最後呼籲，除非經家屬與律師共同同意，未來將不再對外發表任何正式說明。Chris懇請外界給予家屬必要的時間與空間，讓真相能透過正當法律程序逐步釐清。

馬來西亞警方調查後懷疑謝侑芯之死另有內情，目前已針對黃明志展開進一步追查。據了解，黃明志在最初接受警方訊問並交保後，便失去聯繫，電話無人接聽、訊息未讀未回，引發馬來西亞警方發布通緝。雖然移民局紀錄顯示他未離境，但行蹤仍成謎。

謝侑芯經紀人Chris發聲明，提出『關鍵18小時』等四大疑點，呼籲釐清案情。

