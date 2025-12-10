謝侑芯驗屍報告還沒好！黃明志「三度保釋」延到明年1月

黃明志10日確定獲得警方三度保釋延期，直至明年1月11日。（圖／亞洲通文創）

馬來西亞歌手黃明志於今年10月捲進台灣網紅謝侑芯命案，恐涉及毒品、謀殺等多項罪嫌，目前有待驗屍報告、毒檢報告給檢方審查。10日，警方的口頭保釋再度延期，確定到明年1月11日之前，黃明志都不准出入境。6日，黃明志還悄悄在IG限動上傳自拍照，疑似失手，隨後也火速刪除照片。

據《中國報》10日報導指出，黃明志的保釋期已經屆滿，警方證實將繼續延長其口頭保釋期，持續至明年1月11日，這也是黃明志自命案發生以來，第三度獲得口頭保釋期。下午3時許，黃明志在友人的陪同下，乖乖前往金馬警區總部進行約2個鐘頭的延長口頭保釋程序，到下午5點46分才離開現場。

先前，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基就表示，在警方的調查報告中，並未見到明確證據顯示黃明志和謝侑心的死因有關。警方也向媒體說明，因驗屍報告、毒檢報告尚未完成，必須等待最終結果，再交由檢方判斷。一般來說，驗屍報告大約會在3個月內出爐。

還原整起事件，10月22日謝侑芯獲證實死於吉隆坡當地五星級飯店房間浴缸內，黃明志人就在案發現場，且身上被搜出多項毒品。目前確定被控兩條毒品罪嫌。至於是否涉及謀殺罪？還有待檢方拿到完整驗屍報告才能決定。而在保釋這段期間，黃明志禁止出入境，須乖乖配合調查，隨傳隨到。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

