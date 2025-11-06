謝侑芯驟逝變謀殺案！社群突上傳新作品 助理發聲曝原因

台灣網紅謝侑芯於10月22日在馬來西亞吉隆坡的一家飯店浴缸內被發現失去生命跡象。在謝侑芯去世後，其OnlyFans帳戶上驚現多部新作品，謝侑芯的助理在社交媒體上發文，表示這些作品是她生前已完成的。

大馬歌手黃明志捲入謝侑芯（左）猝死案。（圖／翻攝謝侑芯IG、黃明志臉書）

部分網友發現謝侑芯的OnlyFans在10月22日與29日仍有作品上傳，令許多網友感到震驚。而其助理10月31日也發聲，表示這些作品是謝侑芯生前已完成的，旨在讓粉絲們能夠留下一份紀念。助理強調，未來的收益將交由謝侑芯的法定繼承人處理，並請求外界給予家屬隱私和空間。

謝侑芯的助理10月31日發聲。（圖／翻攝自OnlyFans）

回顧事件，「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在高級飯店猝逝。警方4日宣布將案件由「猝死」改列為「謀殺案」偵辦，而涉案的黃明志在尿檢中發現多種毒品反應，他也在5日凌晨主動到投案，將被警方延扣6天。

台灣女網紅謝侑芯上月赴馬來西亞期間猝逝。（圖／翻攝自圤智雨IG）

而根據《ETtoday》報導，謝侑芯經紀人Chris4日受訪指出，有傳言家屬去馬來西亞是假消息，「我們是委託當地朋友，找律師幫忙訴訟」，他們表示因為似乎有人在跟蹤他跟家屬，要確保人身安全。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

