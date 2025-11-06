謝侑芯驟逝 「OnlyFans突更新」 助理曝內幕

網紅謝侑芯上月22日離世後，OnlyFans帳號依舊更新新作品。（圖／翻攝自謝侑芯 IG）





網紅謝侑芯於上月22日在馬來西亞驟逝，死訊被證實後，歌手黃明志被爆出持毒在場，並對4種毒品呈現陽性反應，如今案件以謀殺案來調查。豈料，謝侑芯OnlyFans帳號無預警更新多部作品，引發網友熱議，而助理也做出回應。

謝侑芯離世後，有網友發現其OnlyFans帳號，在10月22、29日依舊有上傳新作品，對此，助理在10月31日發文表示作品除了是預排內容，家屬也有委託整理並上傳，主要是給粉絲們作為紀念，並和謝侑芯告別的一種方式。

謝侑芯生前經營OnlyFans，全盛時期月收入破百萬，如今離世後，OnlyFans持續更新，助理也說明該帳戶收益未來將按照平台規定處理，由法定繼承人接手處理後事並照顧雙親，也強調過去的收益均由謝侑芯本人處理，呼籲大家放心。

事實上，謝侑芯死因報告顯示為心臟病發，命案原先被當地警方列為猝死案調查，但家屬質疑該說法，認為謝侑芯平時身體狀況良好，警方進一步調查後發現黃明志在死亡現場，並懷疑謝侑芯遺體被刻意動到浴室，馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾於4日證實全案朝謀殺案方向偵辦，黃明志5日凌晨投案，在12月18日將進行庭訊。



