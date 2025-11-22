謝侑芯骨灰今早抵台 相關手續本週完成
距離台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞意外離世已近一月，其骨灰終於返回故土。家屬代表於火化儀式結束六天後，親自護送骨灰搭機返台，並於今（22日）中午順利抵達。
根據《中國報》消息，家屬委託律師陳俊達透露，骨灰隨代表於今早登機返國，預計下午1點至2點間安全抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處亦確認，相關返台文件及驗證程序已在本週內完成。
謝侑芯不幸猝逝的時間點為10月22日下午約1時40分，地點是吉隆坡一間酒店客房。黃明志事後表示，兩人當時正商討影片拍攝事宜，謝侑芯前往浴室洗澡，沒想到隨後在浴缸內被發現不省人事。黃明志曾施以心肺復甦急救，惜仍無法留住她的生命。
警方在現場發現約九粒藍色疑似搖頭丸的藥丸，黃明志的尿檢初驗對四種毒品呈陽性反應，隨後依據危險毒品相關法規遭控。原本定性為猝死案的調查，後轉為依刑事法典第302條（謀殺罪）偵辦；黃明志於本月13日獲警方口頭准保釋，外出期限至本月26日。
謝侑芯遺體在本月16日上午取得警方許可後，由家屬代表及律師陳俊達陪同完成火化。骨灰返台後，家屬終能正式為她安排長眠台灣。
更多鏡報報導
謝侑芯父母「隔海視訊」送最後一程 痛哭失聲：完全無法接受
黃明志僅獲「14天自由」 謝侑芯經紀人：他一定有很多話要說
快訊／黃明志遭拘留9天後首發聲：畫面永留在腦海 呼籲別網暴
其他人也在看
「如果對方找碴挑釁…就翻桌走人」日本將釣魚台國有化的應變內幕
11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部...聯合新聞網 ・ 1 天前
私大境外生爭奪戰 口碑成關鍵
少子化嚴重衝擊高教，境外生成為各大學積極爭取的重要學生來源。「2025私立大學校院校長會議」21日在輔仁大學舉行，討論議題聚焦海外招生與境外生輔導等議題。多所私大均認為，「口碑效應」是招生關鍵，如何協助學生適應在台生活，考驗校方配套能力。中時新聞網 ・ 1 天前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 1 天前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 1 天前
福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制
即時中心／林韋慈報導衛福部食藥署昨（21）日公告，日本福島等5縣食品自2011年核災後施行的特別管制全面取消，即日起回歸一般進口管理，與其他國家做法一致。日本外務省同日也發表聲明，歡迎台灣基於科學證據解除限制。目前全球僅少數地區仍維持特別規範。民視 ・ 1 天前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」
台北市 / 綜合報導 來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經營副業。企業觀察，這是因為Z世代在網路興盛的社會下長大，重視自由、自我價值。這看在年長一些，44歲以上的X世代來說恐怕有些不可思議，因為在過去只要有晉升領導者的機會，就算薪資沒有明顯提升，他們也在所不惜。兩個世代觀念有非常大的差異。專家也點出，這恐怕造成企業管理斷層，該怎麼因應？來看我們的分析。每天朝九晚五，趕在下班前把自己的工作內容處理完，Z世代拒絕加班文化，現在更有調查顯示，68%的Z世代受訪者，不追求管理職，除非擔任主管的利益，能真正反映在薪資上，Z世代員工：「我不會想答應欸，要管一堆人一堆事情，還要很準時上班，失去自由，收到一堆訊息下班生活變得很煩。」不需要拿苦來受，不會讓我有成就感，Z世代對管理職，愈來愈不感興趣，打破企業階梯，擁抱職涯極簡主義，這也顛覆45到60歲X世代的觀念，X世代認為，只要能擔任領導者或小主管，就算薪資沒有明顯提升，也認為是受到重用與肯定。企業總經理唐源駿：「使命必達終身僱用，組織被看到利益以外很重要的事被社群肯定。」Z世代的成長背景，伴隨著網路興起，更在乎自我認同與價值，因此許多年輕人，選擇協槓兼職，一方面從事自己喜歡的事，一方面又能增加收入，調查統計，有57%的Z世代經營副業，千禧世代，X世代與嬰兒潮世代，比例分別是48%31%和21%。專家表示，日常工作能為他們副業提供資金，讓他們去追求更符合身分認同的事，Z世代員工：「目前待在辦公室會特別 無 聊，錢不錢是其次，最主要是自由跟滿足感跟快樂程度，我兼職咖啡廳，對我來說，跟人多互動多聊天，多見識的感覺。」東吳企管EMBA教授歐素華說：「中階主管沒有發展第二企業成長曲線，對企業來說就沒有貢獻新世代喜歡業外兼工創造自己獨有的價值。」如果出現管理斷層，企業能做的，是試著讓Z世代理解，管理任務不是上對下的主從關係，可以轉換教練式的陪伴。企業總經理唐源駿：「儲備幹部教職訓練幫助管理工作不會那麼害怕。」Z世代將工作與生活的平衡，視為基本權利，鬆動職場上線性晉升的模式，這樣的現象，也正在翻轉傳統企業的思維。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
少子化壓力大 私立大學搶攻越南與南向市場吸引境外生
銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜表示，校內外籍學位生主要來自越南、馬來西亞、印尼、泰國與日本，其中越南近年成為重點國家，反觀過去人數最多的馬來西亞，則逐漸減少。淡江大學國際事務副校長陳小雀則說，目前兩岸關係緊張，導致大陸與澳門學生大幅減少，香港與馬來西亞學...CTWANT ・ 1 天前
猝逝馬來西亞滿月！謝侑芯今午回家了 家屬護送骨灰返台
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月底在馬來西亞猝逝，經家屬與律師處理相關程序後，其骨灰於今（22）日正式運回台灣。律師...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慈大傳播畢業製作 傳遞深情生命故事
一年一度慈濟大學傳播系畢業展，昨天下午在台北剝皮寮歷史街區演藝廳開幕，一連展出三天。今年以《微光成炬》為策展主題，有馬來西亞學生因為這樣，更深入家中年邁長輩的生命故事，以及當地文化建築與古蹟，甚至...大愛電視 ・ 1 天前
謝侑芯猝逝滿月回家了！家屬代表「護送骨灰回台灣」後事規劃曝光
「護理系女神」謝侑芯猝逝馬來西亞，上月22日被發現陳屍在吉隆坡某高級酒店客房浴室，家屬代表自台灣趕赴當地，本月16日領出其遺體，並於同日上午10點半完成火化儀式。時隔6天，謝侑芯今（22）日中午回家了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯魂斷異鄉終於回家了！家屬今帶骨灰返台 詳細後事規劃曝光
馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯家屬代表今晨9時許攜帶骨灰登上返台班機，於下午1至2時順利抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處稍早證實，返台所需文件與手續已於本週完成。經紀人Chris表示，家屬返台後將為謝侑芯舉行私人悼念儀式，低調送別。回顧案發經過，謝侑芯10月22...CTWANT ・ 22 小時前
把握黃金週末搶曝光 高市4綠委拚版面行程滿
民進黨高雄市長黨內初選各界關注！時程逐漸逼近，週末成為兵家必爭黃金時段，各路人馬行程滿檔，陳其邁市政行程彩繪輕軌車廂，邱議瑩也來了，直言活動多真的有夠忙。林岱樺則是在旗山展開大造勢，許智傑選在今（22）日成立雄中智庫後援會，賴瑞隆雖沒有公開行程，也在臉書PO出介紹鴨肉美食影片搶版面。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
金馬62｜陳玉勳開胡奪「最佳原著劇本」 曝寫作內幕最感謝這群人
陳玉勳執導的《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，今（11╱22）稍早開胡拿下「最佳原著劇本」，他到後台時透露本來幾個月前就有準備好感言，「但是忘光光，叫到我以後上台很緊張，本想講很多，後來講不出來趕快下來」。太報 ・ 23 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 1 天前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 6 小時前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 50 分鐘前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 22 小時前