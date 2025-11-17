謝侑芯骨灰將返台！黃明志「無預警做1舉動」 網洗版狂刷問號
娛樂中心／綜合報導
網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天時間終於被警方准許領出火化，稍早，黃明志PO出全黑圖，但並未寫上任何文字，讓網友不明所以，狂洗版留言「？」。
謝侑芯遺體今（16日）證實已經被家屬代表從太平間領出，並在兩位遺體化妝師協助下完成最後妝容，送往當地火化館火化，根據《中國報》報導，謝侑芯靈堂佈置簡易，現場僅有招魂幡、以及飯菜等祭拜物品擺在靈堂前，待相關儀式完成後，便將靈柩推入火化爐火化，骨灰將會擇日運回台灣。
稍早，黃明志則在社群中曬出全黑圖，似乎是在悼念謝侑芯，不過貼文沒有提及任何言語或是表情符號，因此也讓網友湧入留言「？」，「什麼東西？」、「你還好嗎？」，至於謝侑芯骨灰返台時間，據《中國報》表示，家屬委任律師陳俊達透露，預計最快下週能將謝侑芯的骨灰送回台灣，但具體時間仍需等待家屬決定，另一方面，關於黃明志涉入謝侑芯命案的最新動向，由於要等謝侑芯屍檢報告完成，因此黃明志口頭獲釋至11月26日。
