謝侑芯骨灰將返台！黃明志「無預警做1舉動」 網洗版狂刷問號

娛樂中心／綜合報導

網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天時間終於被警方准許領出火化，稍早，黃明志PO出全黑圖，但並未寫上任何文字，讓網友不明所以，狂洗版留言「？」。

謝侑芯遺體今（16日）證實已經被家屬代表從太平間領出，並在兩位遺體化妝師協助下完成最後妝容，送往當地火化館火化，根據《中國報》報導，謝侑芯靈堂佈置簡易，現場僅有招魂幡、以及飯菜等祭拜物品擺在靈堂前，待相關儀式完成後，便將靈柩推入火化爐火化，骨灰將會擇日運回台灣。

廣告 廣告

稍早，黃明志則在社群中曬出全黑圖，似乎是在悼念謝侑芯，不過貼文沒有提及任何言語或是表情符號，因此也讓網友湧入留言「？」，「什麼東西？」、「你還好嗎？」，至於謝侑芯骨灰返台時間，據《中國報》表示，家屬委任律師陳俊達透露，預計最快下週能將謝侑芯的骨灰送回台灣，但具體時間仍需等待家屬決定，另一方面，關於黃明志涉入謝侑芯命案的最新動向，由於要等謝侑芯屍檢報告完成，因此黃明志口頭獲釋至11月26日。

黃明志PO全黑圖，但沒有任何文字說明。（圖／翻攝自黃明志IG）

更多三立新聞網報導

不見遺照！謝侑芯靈堂簡潔佈置曝光 由「他」送最後一程

謝侑芯遺體「滯留太平間25天」終被允許領出 火化後骨灰運回台

范瑋琪在中國得獎了！出道25年發聲：謝謝杭州 網一面倒狂刷「4字」

陸樂團主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇慘死 他：黑幕恐不輸于朦朧



更多熱門影音：

坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了

SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！

山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘