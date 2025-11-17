謝侑芯骨灰要返台了！經紀人揭最新動向：終於要回家

娛樂中心／曾郁雅報導



擁有超過50萬粉絲追蹤的台灣「護理女神」謝侑芯，10月22日離奇於馬來西亞高級豪華酒店的浴室離世，現場還有歌手黃明志同房，讓外界相當關心事件背後真相，謝侑芯經紀人、親友也多次出面喊話警方查清原因。謝侑芯遺體則在16日進行火化，骨灰預計下週會回到台灣，經紀人Chris也表示「很高興侑芯終於要回家」。





謝侑芯骨灰要返台了！經紀人揭「回到深愛親友身邊」最新動向：終於要回家

黃明志在文末提到謝侑芯，並呼籲網友「職業不分貴賤」，勿再批評對方，此話引起網友撻伐。（圖／翻攝自黃明志@臉書）

謝侑芯離世真相還有待馬來西亞警方調查，被鎖定的大馬歌手黃明志，則已經獲得口頭保釋，也對外喊話「希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的」，隨後又改口「最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（成人內容平台）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了」，讓外界不滿黃明志說法。

謝侑芯骨灰要返台了！經紀人揭「回到深愛親友身邊」最新動向：終於要回家

謝侑芯火化，好友謝薇安發限動悼念亡友。（圖／翻攝自謝薇安@IG）

根據馬來西亞當地媒體《中國報》指出，目前謝侑芯已經於16日進行火化，謝侑芯經紀人Chris透露家屬會將骨灰帶回台灣，並低調舉行私人告別式，會等後家屬通知、返回台灣去現場致意，送謝侑芯走完最後一程，他表示：「很高興侑芯終於要回家，回到她家人、深愛朋友身邊。」，謝侑芯父母在火化當下透過視訊送走愛女，期間情緒淚崩；多次幫謝侑芯說話的好姐妹謝薇安也在IG發文：「羽化成仙，祢會是天上最美的仙子，一個人躺在那邊25天了，堅強勇敢的祢，辛苦了。」。

謝侑芯骨灰要返台了！經紀人揭「回到深愛親友身邊」最新動向：終於要回家

經紀人Chris透露謝侑芯骨灰回台灣後的告別式最新現況。（圖／翻攝自經紀人Chris@IG）









