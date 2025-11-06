謝侑芯魂斷大馬！家屬派代表處理後事 經紀人揭生前遺願

謝侑芯上月在馬來西亞猝逝。（圖／翻攝自謝侑芯IG）





台灣網紅謝侑芯上月於馬來西亞猝逝，享年31歲，由於案件疑點重重，馬來西亞警方宣布以謀殺案偵辦，歌手黃明志也涉入其中，目前正延押配合調查，而稍早有消息指出，謝侑芯家屬將派代表前往馬來西亞處理後事，對此，經紀人Chris也回應了。

謝侑芯上月22日在馬來西亞某飯店的浴缸猝逝，當地警方猜測浴缸並非死亡第一現場，並在案發現場發現毒品，目前全案仍在調查中，遺體也暫時無法領回，對此，經紀人Chris也向《EBC東森娛樂》證實，家屬因健康因素不便前往，確實已委託代表代為處理，「但是代表的資訊因為隱私跟安全，我這邊不方便多說」，同時也將聘請保鏢隨行。

廣告 廣告

此外，Chris也透露，謝侑芯生前最大的願望確實是能夠找個好歸宿結婚生小孩，至於目前案件進度，Chris則表示：「關於這個案件能講的都講了，現在家屬與我只有耐心等待警察調查的結果了。」盼真相能夠早日水落石出。



【更多東森娛樂報導】

●黃明志疑涉毒捲命案 警局被捕照曝光！

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

●快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的

