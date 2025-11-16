謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

「護理女神」謝侑芯魂斷大馬，11/16火化。翻攝irisirisss900 IG



擁有50萬粉絲的台灣網紅謝侑芯，因為上個月22日於馬來西亞猝逝，在歷經25天調查後，馬來西亞同意遺體發還家屬，家屬也安排今天（11／16）領出遺體後，也安排火化。根據報導，謝侑芯父母並未前往馬來西亞，今天透過視訊目送愛女謝侑芯最後一程，情緒幾度潰堤，畫面令人鼻酸，至今仍無法接受女兒離開的事實。

根據《中國報》報導，謝侑芯的父母並未親自前往馬來西亞，但仍委託律師、家屬代表與殯葬業者，以最高規格處理後事。家屬代表律師陳俊達在莎阿南靜樂火化館受訪時表示：「謝侑芯的父母至今還沒平復，完全難以接受女兒的突然離開，剛才透過視訊看著愛女走完最後一程，家人仍然悲痛萬分。」

陳俊達也透露，目前家屬會先安頓情緒，待後事全部處理完畢後，才會討論後續可能採取的行動。

事實上，謝侑芯猝死時，同房的歌手黃明志供稱，他在浴室發現謝侑芯昏迷後，立刻替她施作CPR，但仍無法喚醒，立即通知救護人員。

另外，黃明志被搜出毒品也有毒品陽性反應；不過馬來西亞警方現階段暫未找到涉案的證據，黃明志13日口頭保釋外出，若有新進展將再次提押黃明志。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

