謝侑芯魂斷異鄉終於回家了！家屬今帶骨灰返台 詳細後事規劃曝光

台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）

台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲。事發後，謝侑芯家屬代表從台灣趕赴當地，本月16日領出其遺體，並於同日上午10點半完成火化儀式，直到今天（22日）終於把她帶回家。另一方面，大馬歌手黃明志先前疑似涉案，一度遭到當地警方拘留，但經調查後無證據顯示涉案，已獲得保釋。

馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯家屬代表今晨9時許攜帶骨灰登上返台班機，於下午1至2時順利抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處稍早證實，返台所需文件與手續已於本週完成。經紀人Chris表示，家屬返台後將為謝侑芯舉行私人悼念儀式，低調送別。

廣告 廣告

回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

經過調查，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基日前指出，黃明志將於警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心

買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億