謝侑芯「全裸慘死」黃明志在場！死後「閨密突放大尺片」遭轟：冷血
娛樂中心／巫旻璇報導
網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞突然身亡，震驚外界。事件曝光後，案情卻越來越撲朔迷離。當地媒體最新披露，創作歌手黃明志案發當時就在謝侑芯入住的飯店房間內，救護人員抵達後他竟立即準備離開，途中神情緊張被員警攔下帶回現場。另外，有眼尖網友注意到，謝侑芯最後一次曝光的影片中，她與7名網紅好友在飯店泳池大跳熱舞、氣氛愉快。但令人不解的是，消息傳出後，有某幾位「閨密」依舊如常更新社群，持續上傳美照與生活貼文，沒有任何哀悼跡象，讓不少人批評這份友情「相當塑膠」。
謝侑芯（左）在大馬酒店猝逝，歌手黃明志（右）竟在命案現場。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、黃明志）
根據馬來西亞《星洲網》報導，事件發生在10月22日中午12時30分左右，謝侑芯疑似突然失去意識，黃明志當下撥打急救專線求援。救護人員趕抵後，他沒有清楚交代狀況便匆忙走向電梯。巧合的是，該樓層當時因東協峰會布防有警方駐點，目睹黃明志表現異常、神色不安，因此將他攔下。他據悉在現場表示自己沒有吸毒，仍被帶回房間協助調查。警方隨後對他進行初步驗尿，結果顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及大麻成分皆呈陽性。
網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞突然身亡，震驚外界。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯）
報導更透露，謝侑芯被發現時裸身泡在飯店浴缸裡，但現場卻未見水跡，引發更多聯想。據黃明志筆錄內容，他稱兩人原本在討論合作影片拍攝到深夜，謝進浴室淋浴後許久未出，他入內查看才發現她失去意識，並嘗試CPR但未能挽回生命。目前遺體已送往吉隆坡中央醫院解剖。
另一方面，謝侑芯生前最後現身影片出現在10月19日，由大馬DJ VALENT鄔唯發布，可見她與多名女網紅排隊扭腰熱舞，展現火辣身材。影片中標記的網紅橫跨台馬兩地，包含DJ藍星蕾、周甄娜、DJ Leina Lei、Yumi.k、Bunny Brownie Kao、Honeey Kui等人，粉絲數從6萬到逾2千萬不等。她們過去也曾多次一起拍攝比基尼泳池影片，看似交情深厚，謝侑芯還曾寫道「跟妹子在一起就是快樂」。
謝侑芯離世後，部分「閨密」們的社群動態幾乎未見哀悼，仍照常更新辣照、發業配。（圖／翻攝自IG＠Yumi.k）
然而令人側目的是，謝侑芯離世後，部分「閨密」們的社群動態幾乎未見哀悼，仍照常更新辣照、發業配、曬美食或慶祝萬聖節，完全看不出異樣。這種狀態引發大量網友質疑，「姐妹走了還這麼開心 像沒事發生一樣，你真冷血，你是什麼人呢 」、「同行死了 無所表示真「塑料」姐妹」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：謝侑芯「全裸慘死」黃明志涉毒在場！死後「閨密竟亮出大尺片」遭轟冷血：塑料姊妹
更多民視新聞報導
河智媛、禹洙漢超挺樂天！ 封王遊行專程飛來台 樂喊：下個賽季也一起加油
三上悠亞洞洞裝「裡面都沒穿」！麻糬側面滑出全看光
42歲安海瑟薇「爆改辣妹」原始臉蛋大消失！網認不出：這是誰
其他人也在看
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 6 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 7 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「護理系女神」謝侑芯昏迷飯店浴缸 黃明志急施作CPR搶救仍無效
31歲「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，消息震撼大眾，但今（2日）大馬警方透露歌手黃明志人也在發現謝侑芯遺體的飯店內，據悉當時他有替謝侑芯進行CPR搶救（心肺復甦術），但仍急救無效。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 11 小時前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 6 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 7 小時前
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 8 小時前