謝侑芯「全裸慘死」黃明志在場！死後「閨密突放大尺片」遭轟：冷血

娛樂中心／巫旻璇報導

網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞突然身亡，震驚外界。事件曝光後，案情卻越來越撲朔迷離。當地媒體最新披露，創作歌手黃明志案發當時就在謝侑芯入住的飯店房間內，救護人員抵達後他竟立即準備離開，途中神情緊張被員警攔下帶回現場。另外，有眼尖網友注意到，謝侑芯最後一次曝光的影片中，她與7名網紅好友在飯店泳池大跳熱舞、氣氛愉快。但令人不解的是，消息傳出後，有某幾位「閨密」依舊如常更新社群，持續上傳美照與生活貼文，沒有任何哀悼跡象，讓不少人批評這份友情「相當塑膠」。

廣告 廣告





謝侑芯「全裸慘死」黃明志涉毒在場！死後「閨密竟亮出大尺片」遭轟冷血：塑料姊妹

謝侑芯（左）在大馬酒店猝逝，歌手黃明志（右）竟在命案現場。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、黃明志）





根據馬來西亞《星洲網》報導，事件發生在10月22日中午12時30分左右，謝侑芯疑似突然失去意識，黃明志當下撥打急救專線求援。救護人員趕抵後，他沒有清楚交代狀況便匆忙走向電梯。巧合的是，該樓層當時因東協峰會布防有警方駐點，目睹黃明志表現異常、神色不安，因此將他攔下。他據悉在現場表示自己沒有吸毒，仍被帶回房間協助調查。警方隨後對他進行初步驗尿，結果顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及大麻成分皆呈陽性。

謝侑芯「全裸慘死」黃明志涉毒在場！死後「閨密竟亮出大尺片」遭轟冷血：塑料姊妹

網紅謝侑芯日前傳出在馬來西亞突然身亡，震驚外界。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯）





報導更透露，謝侑芯被發現時裸身泡在飯店浴缸裡，但現場卻未見水跡，引發更多聯想。據黃明志筆錄內容，他稱兩人原本在討論合作影片拍攝到深夜，謝進浴室淋浴後許久未出，他入內查看才發現她失去意識，並嘗試CPR但未能挽回生命。目前遺體已送往吉隆坡中央醫院解剖。

另一方面，謝侑芯生前最後現身影片出現在10月19日，由大馬DJ VALENT鄔唯發布，可見她與多名女網紅排隊扭腰熱舞，展現火辣身材。影片中標記的網紅橫跨台馬兩地，包含DJ藍星蕾、周甄娜、DJ Leina Lei、Yumi.k、Bunny Brownie Kao、Honeey Kui等人，粉絲數從6萬到逾2千萬不等。她們過去也曾多次一起拍攝比基尼泳池影片，看似交情深厚，謝侑芯還曾寫道「跟妹子在一起就是快樂」。





謝侑芯「全裸慘死」黃明志涉毒在場！死後「閨密竟亮出大尺片」遭轟冷血：塑料姊妹

謝侑芯離世後，部分「閨密」們的社群動態幾乎未見哀悼，仍照常更新辣照、發業配。（圖／翻攝自IG＠Yumi.k）









然而令人側目的是，謝侑芯離世後，部分「閨密」們的社群動態幾乎未見哀悼，仍照常更新辣照、發業配、曬美食或慶祝萬聖節，完全看不出異樣。這種狀態引發大量網友質疑，「姐妹走了還這麼開心 像沒事發生一樣，你真冷血，你是什麼人呢 」、「同行死了 無所表示真「塑料」姐妹」。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：謝侑芯「全裸慘死」黃明志涉毒在場！死後「閨密竟亮出大尺片」遭轟冷血：塑料姊妹

更多民視新聞報導

河智媛、禹洙漢超挺樂天！ 封王遊行專程飛來台 樂喊：下個賽季也一起加油

三上悠亞洞洞裝「裡面都沒穿」！麻糬側面滑出全看光

42歲安海瑟薇「爆改辣妹」原始臉蛋大消失！網認不出：這是誰

