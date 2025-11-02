謝侑芯「大網美好友」噴黃明志！怒嗆：以跟你合作過為恥

娛樂中心／徐詩詠報導

網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。不過，今（2）日稍早傳出的最新消息指出，謝侑芯上月22日被通報，於馬來西亞五星級酒店浴缸內失去意識，且同房者還有歌手黃明志。警方後續發現黃明志涉嫌持有毒品，並驗出四種毒品陽性反應，與黃明志公開說法有明顯出入。對此，除了謝侑芯經紀人 Chris 公開要求黃明志說清楚外，謝的網紅好友謝薇安也在社群怒飆粗口，嗆黃明志：「以跟你合作過為恥。」

廣告 廣告





謝侑芯「大網美好友」動怒了！噴黃明志怒飆粗口：以跟你合作過為恥

謝侑芯猝逝後，同房的黃明志被驗出毒品反應。（圖／翻攝謝侑芯IG）針對馬來西亞警方揭露謝侑芯死因後，黃明志被發現持毒並驗出毒品反應，這與他在社群上的說法有明顯出入。對此，Chris 發文表示：「我們原先被告知，她的離世是因『心臟驟停』所致，是一場意外。如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本，與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。」他進一步質疑黃明志：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」













謝侑芯「大網美好友」動怒了！噴黃明志怒飆粗口：以跟你合作過為恥

謝薇安點出黃明志上周一開始，就搞消失迴避自己詢問謝侑芯下落。（圖／翻攝謝薇安IG）









此外，謝薇安也在 IG 上貼出限時動態痛斥：「我真的以跟你合作過為恥。」她指出，自己上禮拜一就私訊詢問黃明志謝侑芯人在哪裡，是否有與對方聯絡，但黃明志從頭到尾裝死不回應，讓她懷疑對方「心裡有鬼」。最後她更批評黃明志：「這麼多年我以為你是好人，沒想到是我看錯人！」

謝侑芯「大網美好友」動怒了！噴黃明志怒飆粗口：以跟你合作過為恥

謝薇安痛批黃明志心裡有鬼。（圖／翻攝謝薇安IG）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：謝侑芯「大網美好友」動怒了！噴黃明志怒飆粗口：以跟你合作過為恥

更多民視新聞報導

「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕

謝侑芯「酒店房內」猝逝！黃明志在場「狂CPR無效」臉書被灌爆

黃明志、謝侑芯「5年前火辣合作影片」曝！黃秋生在現場

