謝侑芯「招魂法會」影片瘋傳？閨蜜謝薇安震怒揭真相

謝薇安（左圖）為謝侑芯（右圖）再度開轟造謠者。翻攝IG@missingvivian、irisrisss900

台灣網紅謝侑芯10月在馬來西亞吉隆坡高級飯店猝逝，案件現正以謀殺方向調查，歌手黃明志亦因相關疑點遭警方延扣偵訊。謝侑芯的骨灰已於11月22日運返台灣，沒想到日前網路流傳一段疑似為她舉辦「招魂法會」的影片，引發熱烈討論，對此，謝侑芯閨蜜「最強奶媽」謝薇安也開轟。

遭誤認是家屬法會 謝薇安急澄清

影片中，可見法師在壇前誦經祈福，並以「功德迴向」名義進行儀式，甚至擲筊詢問：「妳來了嗎？」畫面獲得聖筊，引起不少網友揣測，有網友指出拍攝地點疑似位在桃園某會館，並誤認這是家屬舉行的正式法會。

謝薇安發文。翻攝IG@missingvivian

謝薇安開轟造假者 好友都還在等通知

謝薇安昨（29日）晚在IG限時動態急忙澄清，直言影片來源可疑，並強調家屬從未對外舉行公開法會，也沒有邀請非親屬參加告別式，她語帶不滿表示：「William你誰啊？誰跟你法會現場啊？家屬只有舉辦親人才能參加的告別式，我們眾好友都還在等通知，你辦那個東西是什麼？」

呼籲外界勿混淆視聽 避免造成家屬二度傷害

謝薇安強調，粉絲若想悼念，家屬可以理解，但嚴禁外界將非官方儀式誤植為謝侑芯的公開告別式，恐造成混淆與二度傷害：「粉絲要悼念，我相信侑芯不會說什麼，但不能說是她的公開告別式讓人誤會。」



