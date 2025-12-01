謝侑芯「法會聖筊片」遭外流瘋傳？閨密PO圖揭內幕：你誰啊

娛樂中心／周希雯報導

31歲「台灣護理女神」謝侑芯10月在馬來西亞失聯，隨後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，還牽扯出大馬歌手黃明志人在現場，但因暫無證據顯示涉案已獲釋。隨著解剖調查程序完成，謝侑芯遺體日前完成火化後，骨灰已運回台灣安眠；近期網路瘋傳疑似為她舉行招魂法會的影片，還傳出擲筊詢問「祢來了嗎」出現聖筊。起初大家以為是其家屬舉辦，沒想到謝侑芯經紀人現身否認，閨密網紅謝薇安也怒發聲，「你誰啊？」

上個月大馬媒體《中國報》才報導稱，家屬代表在馬來西亞為謝侑芯舉辦超度儀式，父母透過視訊痛哭告別愛女。不過近期IG傳出一段片段，疑似是謝侑芯招魂法會，1名法師先在香案前誦經，請亡者離開事故之地；隨即用擲筊招魂，「謝侑芯祢來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」現場出現聖筊。之後法師再進行一系列儀式，希望能讓魂魄得以安息，現場氣氛莊嚴凝重。

謝侑芯遺體日前完成火化後，骨灰已運回台灣。（圖／翻攝「irisirisss900」IG）

由於地點被指是位於桃園某會館，起初不少人以為是家屬舉辦的正式法會。不過謝侑芯經紀人Chris馬上發出相關影片截圖，澄清「這是假新聞，這並不是侑芯的正式法會」。事後他接受《中國報》採訪坦言，看到影片當下相當震驚，因為他清楚家屬為求低調，在沒有外人干涉的情況下，已私下舉辦葬禮儀式，就連他本人也未獲邀出席。Chris再度強調，對於任何試圖舉辦並裝成是官方法事儀式的行為感到反感，「謝侑芯家屬已經看過了上述影片，並立即駁斥該影片的內容純屬造假。」

謝侑芯經紀人、閨密謝薇安現身駁斥傳聞。（圖／翻攝「rameneater69」IG）

謝侑芯經紀人、閨密謝薇安現身駁斥傳聞。（圖／翻攝「missingvivian」IG）

另外，多次為謝侑芯發聲的閨密謝薇安，也質疑該網友的影片來源，「你誰啊？誰跟你法會現場啊？」同時強調，家屬只有舉辦僅限親人參加的告別式，「我們眾好友都還在等待通知，你辦那個是什麼？是在哈嘍？」謝薇安無奈說，以她對謝侑芯的了解，「粉絲要悼念，我相信侑芯不會說什麼，但不能說是祂的公開告別式，讓人誤會好嗎…」

