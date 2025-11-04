謝侑芯「滾床黃明志賺錢」？好友洩密否認：她另有門路曾月收7位數

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，享年31歲，經紀人第一時間透露她是心臟健康問題突生，未料冒出案外案，媒體報導當晚她與歌手黃明志在同一房間，謝侑芯的遺體全裸在飯店浴室被發現，外界好奇謝侑芯是否已靠滾床黃明志賺錢？好友「最強奶媽」謝薇安受訪否認，指謝侑芯靠Only Fans的收入可以月入百萬，不需要性交易。

據《民視新聞網》報導，謝薇安得知好友過世後，多次開砲痛罵黃明志沒擔當，有網友質疑謝侑芯和黃明志有性交易關係，謝薇安認為有心人想要帶風向、模糊焦點，才會放出這種流言，她指謝侑芯在Only Fans就已經收入不錯，巔峰時期月收入上看7位數，「以我對她的了解，應該是她會比較花心去找男模才對」。

謝薇安先前指責黃明志出事後龜縮，多次發文詢問他謝侑芯下落都不回應，出事後還傳出想用錢把事情「低調化」，甚至想把毒品推到謝侑芯身上，偵訊時聲稱毒品是繁體字、但馬來西亞是用簡體字，因此毒品跟從台灣來的謝侑芯有關，跟他無關，呼籲黃明志趕快說出真相，「Be a man！」

而謝侑芯外型火辣、臉蛋精緻，2019年因穿著清涼去釣蝦場，被路人拍照傳上臉書走紅，後來受邀上《國光幫幫忙》打開知名度，因曾擔任兩年護理師，被稱作護理女神，2020年初拍攝寫真集《天使芯》賣出1500本，接著又推出尺度更廣的寫真集《二次元女友》依樣賣翻，2022年加入Only Fans平台，再度圈了不少粉絲，性感形象擄獲一票粉絲。

