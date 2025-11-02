謝侑芯「酒店房內」猝逝！黃明志在場「狂CPR無效」臉書被灌爆

娛樂中心／徐詩詠報導



擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出她在國外因突發健康意外離世。最新消息指出，謝侑芯出事當下身處一間高檔飯店房間內，馬來西亞歌手黃明志也在場，且被當地警方發現涉嫌非法持毒。消息曝光後湧入一片罵聲，不少網友指責黃明志「搞出人命」。

針對謝侑芯死因，根據《中國報》報導，大馬警方於22日下午接獲通報，一名謝姓女子在高級酒店房內失去意識，抵達現場時謝侑芯已無生命跡象。值得一提的是，謝侑芯昏迷當下，黃明志人也在房間內，曾對她施以CPR（心肺復甦術），但仍無效。警方在黃明志身上也查獲疑似毒品，依《1952年危險毒品法令》持毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。



謝侑芯「高檔酒店房內」猝逝 黃明志秒發現「CPR狂壓救不回」臉書被灌爆

謝侑芯在高檔飯店浴失去意識。（圖／翻攝謝侑芯IG）不少網友得知消息後，到黃明志臉書開罵：「為什麼對自己的醜聞新聞完全不提？」、「警察說你跟護理系姐在同一個房間喔！還在你身上搜出毒品，解釋一下？」、「你有沒有搞錯啊？你在台灣一直把人設立那麼好，結果你回國一夜間崩塌」、「這次不是整人，是玩大了」。

謝侑芯「高檔酒店房內」猝逝 黃明志秒發現「CPR狂壓救不回」臉書被灌爆

黃明志見狀實施CPR但無效，還被到場警方發現持毒當場逮捕。（圖／翻攝謝侑芯IG）

