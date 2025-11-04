謝侑芯、黃明志真實關係曝光 死前詭舉...好友控：他很可疑

謝侑芯的網紅好友謝薇安（圖）透露，事發前謝侑芯有反常的舉動，黃明志則是態度相當可疑。（圖／翻攝自IG@missingvivian）





「護理系女神」謝侑芯上（10）月22日在馬來西亞猝逝，享年31歲。據悉她這趟去大馬是為了拍攝歌手黃明志的廣告，而命案當天黃明志也在現場，還被驗出毒品陽性反應，全案疑點重重。謝侑芯的網紅好友謝薇安透露，兩人並非情侶關係，不懂為何會在飯店過夜，並指出事發前謝侑芯有反常的舉動，黃明志則是態度相當可疑。

據《中國時報》報導，謝薇安指出，她與謝侑芯是6年好友，這次赴大馬工作前，也有跟她說是要跟黃明志拍影片，預計會在24日返台。不過21日早上謝侑芯卻突然「消失」，且數日未回訊息，謝薇安表示，謝侑芯平時不會無故消失，認為不太對勁。

謝薇安透露，謝侑芯的訊息只回到21日早上，之後便行蹤成謎，她曾嘗試聯繫黃明志，對方卻不讀不回、裝死，直言他態度可疑。至於外界好奇的謝侑芯與黃明志之間的關係？謝薇安表示，他們並非情侶關係，不知道為什麼會在飯店同房過夜。

綜合當地媒體報導，謝侑芯上月22日於馬來西亞某飯店內猝逝，起初當地醫院判定死因為心臟病，但家屬對此說法存疑。後續爆出當時黃明志也在現場，警方在房內查獲9顆疑似搖頭丸的藥品，對其尿檢也測得4種毒品陽性反應。黃明志則否認吸毒，供稱2人是在飯店討論工作。

