謝侑芯31歲猝逝最大遺憾曝光！ 父母派代表赴大馬行蹤保密

網紅謝侑芯10月31日證實於馬來西亞猝逝，享年31歲，由於案發過程十分可疑，確切死因仍在調查當中。對此，謝侑芯經紀人Chris透露，謝侑芯的父母目前派代表在馬來西亞處理後事，且行蹤全程保密，同時也曝光她生前的最大遺憾。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，Chris接受訪問表示，謝侑芯的父母現在只有委託代表人士到當地協助處理後事，且聘請保鑣以防萬一，還全程保密，無法透露任何處事地點。雖然會引來質疑，為什麼父母不親自前往，但Chris強調，「這並非父母不愛她，反而是非常的愛她，這是我必須澄清的，只是顧慮到健康和安全問題」。

另外，Chris也提到，謝侑芯生前事業、名聲都不錯，還待人真誠善良，但遺憾的是，「一直以來，我都知道她最大的願望就是退休，從此安定下來，結婚生子」，令與她關係深厚，同時也是工作夥伴的Chris相當不捨。

謝侑芯過去憑藉火辣身材及清新臉蛋深受粉絲喜愛，從中臺科技大學護理系畢業後，曾有近2年的臨床經歷，不過，她坦承那段時間過得並不快樂，認為那種環境不適合她，於是決定北上發展，跨入大尺度拍攝的領域，「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看」，更被封為「護理女神」。如今她10月31日驚傳離世，後卻爆出死亡過程疑點重重，掀起台、馬兩地網友關注。

