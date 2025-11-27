謝依霖拍《小時代》遭職場霸凌！郭碧婷「以牙還牙」霸氣為她報仇 12年前秘辛曝光
郭碧婷近日上大陸綜藝《毛雪汪》，首度公開12年前拍攝《小時代》電影時，曾經用計為遭人欺負的謝依霖報仇。這段默默撐腰的友情，不僅讓網友意外，也揭開兩人情誼一路走來的深厚。
2013年拍攝《小時代》期間，謝依霖還是新人，每天清晨5點就得進組化妝。某天她提早到場卻發現化妝間沒人，便向工作人員報備：「我可以先回去一下嗎？上個廁所我再下來。」沒想到工作人員答應了之後，轉頭就誣指她無故遲到，經紀人因而打電話來痛罵「怎麼可以讓人家等」，讓毫無話語權的新人只能委屈吞下。
這一幕被一起拍戲郭碧婷看在眼裡，她沒有正面爭執，而是巧妙報仇，幾天後故意不出現，當劇組來詢問時，她冷靜地說：「沒有人告訴我欸。」讓當初誣告謝依霖的同一名工作人員因為失職而挨罰。整件事沒有衝突，卻替謝依霖討回一個公道。
郭碧婷外表溫柔，個性卻相當獨立。她雖嫁進豪門，但遇到父親生病時，仍堅持自掏腰包支付父親醫療費，不願依附婆家。謝依霖提起當年的委屈仍忍不住哽咽：「她是那時唯一懂我委屈的人。」這次郭碧婷為友出氣的過往曝光後，許多網友也感慨大讚：「郭碧婷和謝依霖的友誼，就像南湘和宛如搬到現實一樣。」
