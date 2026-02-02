謝依霖首曝全家福！7歲女兒、5歲兒子「和媽媽複製貼上」 一家人搞怪樣萌翻

藝人謝依霖近日首次公開全家到英國旅行的畫面，7歲女兒和5歲兒子因長相高度神似媽媽成為討論焦點，母子三人同框彷彿「複製貼上」！

謝依霖的一雙兒女承襲她的眉眼與圓臉輪廓，女兒留著一頭黑色長髮，笑起來神情和媽媽十分相似；兒子外型圓潤可愛，母子三人在街頭搞怪時表情同步，不少網友翻出謝依霖小時候的照片對照，直說「媽媽基因很強」。

謝依霖也分享不少旅途點滴：女兒在農場因為好奇，誤吃了餵豬用的胡蘿蔔鬧出笑話；兒子看英超球賽時，跟著球員模仿動作，有模有樣。遇到班機多次延誤，全家人還即興上演「假哭」自娛娛人。謝依霖的公婆也難得入鏡幫忙照顧孩子，一家人在倫敦溫莎城堡拍下合照，留下難得的家庭紀錄。

雖然家庭旅遊氣氛溫馨，但其實一家人過去也經歷不少辛苦時刻。謝依霖的丈夫Green罹患重症肌無力，病情嚴重時一度無法自主呼吸，也伴隨憂鬱狀況，雖然這次旅行中能走動、推行李，行動看起來已恢復不少，但這項疾病無法根治，仍需長期管理。

為了照顧家人，謝依霖曾暫停工作3年，同時面對丈夫生病、母親情緒低落，以及兩個年幼孩子的照顧壓力，她也坦言自己一度陷入情緒低潮，只能靠運動與冥想調適。她形容帶孩子的過程「幸福但不快樂」，甚至覺得「整個人被撕成碎片」，但仍選擇不請保母，盡量親力親為陪伴孩子成長。

