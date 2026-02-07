謝倫伯格案再次反轉 中國最高法推翻死刑判決

（德國之聲中文網）加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的律師張東碩周六（2月7日）在北京接受法新社電話采訪時證實，中國最高人民法院已經於周五宣布了推翻死刑判決的決定。一位要求匿名的加拿大官員向法新社證實了中國最高法院推翻謝倫伯格死刑判決的決定。加拿大外交部的一名發言人也在發給法新社的聲明中表示已獲悉這一消息。

謝倫伯格2014年因涉嫌毒品犯罪被捕。2018年11月，大連市中級人民法院一審判決，以走私毒品罪判處謝倫伯格有期徒刑15年、沒收個人財產15萬元人民幣、驅逐出境。謝倫伯格不服判決，提出上訴。

廣告 廣告

然而在那段時間，中加關系急劇惡化，原因是華為首席財務官、創始人任正非之女孟晚舟於2018年12月1日在溫哥華被捕。孟晚舟的被捕激怒了北京，中國當局隨後以間諜罪名拘留了兩名加拿大人——邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。加拿大政府譴責北京此舉是報復行為。

2018年12月29日，遼寧省高級人民法院二審公開審理謝倫伯格案，認定謝倫伯格是從犯、犯罪未遂因而從輕處罰的判決不當，當庭裁定發回大連市中院重審。2019年1月，大連市中院開庭重審此案，認定謝倫伯格是走私毒品計劃的核心人物，當庭判決謝倫伯格死刑、沒收全部財產。由於重審僅進行了一天、且不符合“上訴不加刑”，因此受到不少質疑。時任加拿大總理特魯多批評中國“隨意使用死刑”。

當時一些分析人士認為，這是中方對加拿大逮捕孟晚舟的報復行為。也有批評聲音稱，中國在借此向加方施壓，進行“行刑外交”。中方則避免在公開場合將孟晚舟案與其他案件相關聯。針對謝倫伯格案件，北京方面曾回應稱“加方缺乏法治精神”。

律師張東碩：中國法院可能會宣布對其當事人較為有利的判決結果

謝倫伯格的律師張東碩表示，謝倫伯格案將由遼寧省高級人民法院重審，他自2014年以來一直被關押在東北大連。重審時間尚未確定。

張東碩表示，他周五在大連見了謝倫伯格，並稱這位加拿大人看起來比較放松。

卡尼去年就任加拿大總理，今年1月訪問中國，這是他為拓展加拿大出口市場、減少對美國貿易依賴而采取的舉措之一。美國總統特朗普的關稅政策重創了加拿大經濟，卡尼曾表示，加拿大已無法再將美國視為可靠的貿易伙伴。

卡尼表示，盡管雙方關系持續緊張但加拿大需要與北京保持良好的關系，以保障其經濟未來。卡尼在今年1月訪問北京，與中國領導人習近平舉行了會晤，並宣布兩國關系進入新時代——稱兩國已達成“新的戰略伙伴關系”，並達成初步貿易協議。

謝倫伯格的律師張東碩表示，卡尼的訪問讓他燃起了希望，認為中國法院會宣布對其當事人較為有利的判決結果。

孟晚舟最初被控密謀規避美國對伊朗的制裁，不過2021年9月孟晚舟與美國司法部達成和解、隨後獲釋返回中國。而在孟晚舟登上返回中國專機的同時，兩名加拿大人——加拿大商人邁克爾·斯帕弗和加拿大前駐華外交官康明凱——也踏上了回家之路。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (法新社等)