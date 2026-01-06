謝典林任理事長挨批「整天鬼混」3度流會 籃協：勿抹煞努力

籃協理事長、彰化議長謝典林。（翻攝自謝典林臉書）

中華籃球協會原訂去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上會員人數不足「流會」，連同去年5月、11月連續三度未能成會，連運動部都說「不能接受」考慮懲處。謝典林擔任籃協理事長最後任期，遭網友狂酸「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，認為籃協與他不作為才流會。對此，籃協強調會員出席為自由意志，不應抹煞理事會的努力。

謝典林擔任彰化縣議長多年，謝衣鳯近日宣布爭取披藍袍參選縣長，難免會讓外界感覺謝家在彰化「包牌」，觀感不佳；另外也有媒體報導謝典林也有意選縣長，謝家姊弟互不相讓，謝衣鳯今天被問及此事，重申參選立場，強調是黨內高層希望她選，謝典林晚間則明確表示他不選縣長要選縣議員，且會爭取議長連任。

謝典林去年一度宣布要選國民黨主席，之後被連勝文勸退，去年初則在臉書PO出：「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐（應為姊姊）！我只是想要苟延殘喘啊！」等貼文，後來又把貼文刪除，並關閉臉書粉專；謝衣鳯當時澄清，姊弟感情沒問題，弟弟謝典林只是喝醉了。

針對謝典林被砲轟，籃協發出聲明，指出去年召開5次理監事會議，每次理監事出席率極高，對各項議題皆充分討論、決議，會員是否參加會員大會，是會員的自由意志，流會亦非協會所樂見，強調協會積極任事不應被誤解誤導，也不應抹煞理事會之努力。

中華民國籃球協會聲明全文：

114年，協會理事會依法、依章程已於2月28日、5月11日、6月29日、9月27日、12月20日召開五次理監事會議，會前、會後皆向運動部報備。每次理監事會議，理監事出席率極高，針對各項議題充分討論、決議，義務奉獻、認真盡責，皆有會議記錄可循。 114年，協會依法、依章程召開會員大會，惟會員是否參加會員大會，係屬會員之自由意志，流會亦非本會所樂見。而理事會亦善盡責任，責成本會應擇日再召開會員大會，整年度共召開三次會員大會，對於仍然無法成會，理事會十分遺憾，並於理監事會議中提出臨時動議研議相關辦法。過程中，協會皆有即時向運動部報備。 協會在運動部的輔導及建議下，將參考其他單項協會作法，研議個人會員分區代表制等相關辦法，並儘速召開理事會討論審議，以祈解決會員眾多難以成會之情況，亦將再與各會員溝通，再度召開會員大會。各界報導評論時應先求證事實，以正視聽，協會積極任事不應被誤解誤導，亦不應抹煞理事會之努力。





