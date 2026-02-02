謝典林擁700坪豪宅 稱「台北一般的家庭」挨轟

700坪豪宅，屋內有超大酒櫃，更有挑高的室內籃球場。謝典林說，房價僅相當於台北一般家庭，被吳音寧痛批炫富。（圖／東森新聞）





彰化縣議長謝典林豪宅首度曝光！700坪豪宅屋內有超大酒櫃，更有挑高的室內籃球場。謝典林說，房價僅相當於台北一般家庭，被吳音寧痛批炫富。更被質疑謝家透過自家營建公司與台糖合建，有巧取土地之嫌。對此謝典林強硬反擊，強調土地取得一切合法。

彰化縣議長謝典林位於溪州的豪宅不但氣派、高級，映入眼簾就是一個超大酒櫃，而誇張的還在後面。一個挑高空間，直接在屋內就有室內籃球場，甚至還有視聽室等奢華設備，不過謝典林說，這就是台北一般人的家庭。

廣告 廣告

財經網紅應邀，議長謝典林開箱謝家在溪州占地700坪的豪宅，面對如此奢華住處，謝典林也被質疑炫富。

行政院中部辦公室副執行長吳音寧：「這聽在這個地區辛苦奮鬥，可能都還買不起房的年輕人的耳朵裡，是多麼的刺耳。」

彰化議長謝典林：「那時候140坪土地，每坪可能只要6萬至5萬，所以140坪的土地，在鄉下可能只要700萬800萬。」

奢華程度遭質疑炫富，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑土地合法性。行政院中部辦公室副執行長吳音寧：「那當時他們是透過跟他們自家的營建公司，跟台糖採取合建的方式，透過巧取的方式取得的這個土地。」

彰化議長謝典林：「這10年這個土地的取得跟建造的取得，都是在民進黨執政的時候，你覺得他們會放過我嗎，會放過我媽嗎，會放過我爸嗎。你今天就是跟他標的土地，然後他拿出來賣，我馬上就賣了啊，因為我蓋的方式就是比較大的那個，其他人不要我就要，我是合建分售沒錯，我蓋成4間就沒人要買了，沒有人要買我要買不行嗎。」

不過就在今天要選縣長前，謝典林再度曝光自家豪宅，炫富感被酸說姊弟倆想爭縣長大位，互扯後腿。對此謝典林撇清，自己沒有要選，謝衣鳯也尚未回應。

不過豪宅內部奢華裝潢曝光，伴隨而來的土地爭議，也讓這場豪宅開箱演變成地方政治的火熱攻防。

更多東森新聞報導

彰化男釣完魚騎車回家 和美堤防自摔遭輾斃

網紅開箱「700坪」謝典霖家 室內籃球場超吸睛

彰化阿公橋下性侵、猥褻2孫女 辯詞遭法官打臉

