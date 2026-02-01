謝典林炫「謝家白宮」喊土地便宜 吳音寧爆：家族建商「巧取台糖地」變自己家

國民黨彰化縣議長謝典林帶網紅高調開箱自家豪宅，不僅佔地高達700坪，家中更有室內籃球場、大型酒櫃等設施，引起炫富爭議，被外界戲稱為「謝家白宮」。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧直言，謝家旗下「隆霖營造」巧取台糖土地為自家財產，透過權勢取得的房子、建案更遍布全縣，「三代立委只富了謝家」。

吳音寧在臉書發文表示，這不是謝家第一次炫富，在她競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。雖然，謝小弟後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔，但如今，謝典林顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」？

吳音寧指出，大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是國民黨立委謝衣鳳在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

吳音寧提到，除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳和謝典林聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場；且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典林，會在影片中輕描淡寫地說「彰化的土地也不貴」。

吳音寧直言，「這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？」試想，如果那些土地成為鄉親散步的公園、有用的建設；如果那座專屬謝典林和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間，彰化，會不會有改變？



吳音寧強調，但不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，「三代立委只富了謝家」，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。而彰化的未來，竟然還要交給謝家來決定嗎？

