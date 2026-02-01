謝典林開箱謝家白宮！他嘆氣：國民黨就是一堆這種地方派系吃銅吃鐵

政治中心／黃依婷報導

彰化縣議長謝典林帶著網紅「億百豪森」進入位於溪州市中心的豪宅，共有700坪，還有室內家庭式籃球場、恆溫超大酒櫃、視聽室等，謝典林稱，因為彰化土地便宜，這只是台北一般人的家庭而已。對此，律師林智群也感嘆，國民黨就是一堆這種地方派系吃銅吃鐵。

林智群發文，謝典林表示彰化的地比較便宜，700坪且有籃球場的房子就是台北市的一般房子而已，讓他不禁有感而發，「國民黨就是一堆這種地方派系吃銅吃鐵，掌握地方媒體、掌握樁腳，再施以小惠給民眾，民眾就高興了」。

林智群回憶，反觀當時萬里一個礦工房子被講成賴皮寮、豪宅，現在國民黨搞這麼大的豪宅，支持者視若無睹，讓他傻眼直呼「人民素養決定了什麼的民意代表」。

據了解，謝典林近日接受財經網紅開箱自家豪宅，謝典林證實家族豪宅整塊大約有700多坪，自己的活動範圍則約140坪左右，影片中首先映入眼簾的就是一大片酒櫃，特別設計保存酒類可以恆溫恆濕，自家3樓的籃球場，不僅挑高直接蓋到4樓外，當初蓋房子也是為了兒子而設計，用意是希望兒子可以把家裡當作一個有趣的地方，不僅如此，房內還有高級視聽室，並設立撞球桌、投影機等等。

