謝典林開箱豪宅惹議 吳音寧質疑謝家權勢取地遍佈彰化

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞]

彰化縣議長謝典林昨與網紅「億百豪森」開箱位於溪州的豪宅，引發熱議。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今（1日）表示，不只溪州，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣，也難怪30歲就當議長至今的謝典林，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」她痛批，「這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？」

吳音寧於臉書發文指出，這不是謝家第一次炫富，在她競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。雖然，謝曜宇後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔。但如今，謝典林顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」？！

廣告 廣告

吳音寧直言，大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝典林胞姐、國民黨立委謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳和謝典林聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場。

吳音寧說，而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典林，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」「這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？」

吳音寧直言，試想，如果那些土地，能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典林和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間……彰化，會不會有改變？

吳音寧表示，「但不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。而彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓國瑜遭質疑不中立 藍黨團嗆「抹黑」：綠非理性阻撓才是議場混亂主因

替代役男、一家4口都遭丟包！醫見網評雙標嘆：原來是不能丟錯人