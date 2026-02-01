謝典林開箱豪宅 她轟藍白昔猛攻賴清德祖厝

▲謝典林開箱謝家700坪豪宅引發熱議。（圖／翻攝自billion.haoson Instagram）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣議會議長謝典林拍片開箱位於溪州佔地約700坪的豪宅，其中有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設施，更稱「在台北大概就一般人家庭」，引發熱議。對此科技專家許美華預估，連同土地耗資3至5億元，反觀總統賴清德祖厝實價登錄約103萬，卻被藍白咒罵到十惡不赦，過去徐巧芯們去嘻笑打卡，有沒有任何一個人拿相同標準關切謝家豪宅？「我願幫賴清德詛咒曾經攻擊賴家祖厝的拍咪啊都下地獄，你們連人性基本善良都沒有」。

許美華說，看到謝典林拍了豪宅開箱影片，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，徐巧芯們是如何羞辱式的攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。謝衣鳳豪宅全棟700坪，擁有家庭式籃球場、恆溫大酒櫃、視聽室、豪華衛浴，所有城堡式豪宅該有的都有了，一應俱全。

許美華表示，政治人物很忌諱炫富，猜謝典林跟謝衣鳳反向操作，目的是要為未來選舉消毒鋪路，先講先贏，「謝家本來就很有錢，早就讓大家看我家豪宅了，我沒有要隱瞞」，最後謝典林還謙虛說彰化的土地比較便宜。

許美華表示，去查了一下，彰化縣溪州鄉，最近一年熱門社區透天價格大概落在一坪15至20萬，謝衣鳳家族豪宅連土地、建物跟室內諸多設施，正常情況下，至少需要耗資3至5億。謝典林說彰化土地比較便宜，就問賴清德萬里祖厝那邊的土地，有比較貴嗎？

許美華說明，賴清德29.3坪的萬里老宅，根據實價登錄，價值103萬元，大部分立委的車子都比那間房子貴。但是賴清德卻因為要選總統，礦坑祖厝的歷史性違建問題，被藍白陣營咒罵到十惡不赦，最後用信託方式捐出來做公益。

許美華表示，見證台灣社會過去幾十年經濟發展的累積，自己就活在舒適富裕的生活圈，但從不仇富，任何人有錢要住多奢華的豪宅，都是個人的選擇和自由。但對照藍白對賴清德祖厝的無情攻擊。

許美華質疑，只想問一件事，那些曾經在賴清德祖厝前面嘻笑打卡的徐巧芯們，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳳家族的幾億豪宅。取得土地有沒有違法變更問題？裡面的設計有沒有違建？謝衣鳳家族可以輕鬆蓋出數億豪宅，過去有沒有利用政治特權借勢借端牟利？「我猜，藍白沒有人會對謝家豪宅講一句話」。

最後許美華說，賴清德百萬礦坑祖厝萬惡不赦，彰化謝家幾億豪宅理所當然，自己不是賴粉，但願意幫賴清德詛咒曾經攻擊賴家祖厝的拍咪啊都下地獄，「因為你們連人性的基本善良都沒有」。

