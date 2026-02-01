謝典林開箱7百坪豪宅炫富 吳音寧揭謝家「巧取台糖地」：三代立委只富他家

吳音寧揭謝家豪宅巧取台糖土地真相，怒轟謝家三代立委只富一家。（資料照片／鏡週刊提供）

彰化縣議長謝典林與網紅合作拍片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，高挑室內籃球場、視聽室等高級內裝一應俱全，並狂言「這棟如果在台北，大概就一般人的家庭」，影片上架後引發網友熱議。對此，行政中部聯合服務中心副執行長吳音寧今天（1日）表示，大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上。

行政中部聯合服務中心副執行長吳音寧今在社群發文表示，謝典林開箱謝家豪宅的影片，這不是謝家第一次炫富，在自己競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀謝家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性；如今謝典林又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」。

吳音寧指出，大家一定不要忘記，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝典林胞姊、立委謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

吳音寧痛斥，謝家四連棟豪宅座落在台糖土地上。

吳音寧續指，除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳和謝典林聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場。而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣，也難怪30歲就當議長至今的謝典林，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴」。

「這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？」吳音寧說，試想如果那些土地，能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典林和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間等，彰化，會不會有改變？

吳音寧無奈表示，但不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅，而彰化的未來竟然還要交給謝家來決定嗎？



