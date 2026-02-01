謝典林開箱700坪白宮「斷姊姊縣長路」？周軒揭現實：地方恐不覺得

政治中心／黃韻璇報導

彰化縣議長謝典林日前邀網紅開箱位於溪州鄉、占地 700 坪的謝家豪宅，引起網友熱議。（圖／翻攝自Threads @4xgay）

彰化縣議長謝典林（原名謝典霖）帶著網紅「億百豪森」開箱位於溪州市中心的700坪豪宅，有室內家庭式籃球場、恆慍超大酒櫃、視聽室等，豪華程度令人驚嘆，謝典林表示，因為彰化土地便宜，這只是台北一般人的家庭而已，此言一出引爆輿論，甚至被解讀謝典林此舉是在為有意更上一層樓的姊姊、立委謝衣鳯「敗票」，阻斷其縣長之路。不過政治工作者周軒就直言，「我們站遠遠的看到他們好像在地方胡搞瞎搞，但地方真的是這樣覺得嗎？不盡然」。

廣告 廣告

周軒昨（1）日深夜PO文，表示自己看了一整天彰化「謝家」謝典林開箱自家豪宅，「講的他們有多為富不仁，魚肉鄉里，其實都忘了一點。這些東西都是舊的，不是新的」。周軒直言，如果對謝家有傷，早就傷了，如今要不是謝典林叫人來開箱，可能很多人早就忘記了。

謝典林開箱700坪白宮，吳音寧貼一圖揭三代豪宅：對年輕人來說多刺耳。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

周軒指出，別忘了謝典林現在還是中華籃球協會理事長，到時候他直接在「謝家白宮、衣鳳百貨」裡面辦一場三對三鬥牛大賽，打完球再到理事長的視聽室放電影吹冷氣，保證不輸當年台南「虧雞佛來爹」。

周軒坦言，像謝家這樣的台灣各地比比皆是，包含雲林張家、台中顏家都是典型，其他人站遠遠的看，感覺這些大家族似乎在地方胡搞瞎搞，但地方真的是這樣覺得嗎？周軒認為不盡然，也感嘆「希望我說的是錯的，不然最近幾次投票結果似乎都證明我的判斷蠻符合現實的」。

弟邀網紅開箱700坪「白宮」遭指扯後腿，謝衣鳯：與我選縣長無關。(資料照)

面對外界沸沸揚揚的揣測，謝衣鳯採取「公事公辦」的切割策略。她在受訪時指出，「開箱豪宅」是謝典林的個人決定，「他必須對自己的行為負責」，並質疑這類動作對爭取議長連任是否真的有實質幫助。謝衣鳯強調，她與弟弟經營政治的方式本就不同，自己不會受到該事件干擾，目前仍依既定步調勤走基層，爭取國民黨內縣長提名，「我一直朝這個方向努力」。

更多三立新聞網報導

弟邀網紅開箱700坪「白宮」遭指扯後腿 謝衣鳯：與我選縣長無關

謝典林開箱700坪白宮 吳音寧一圖揭謝家三代豪宅：對年輕人來說多刺耳

謝典林開箱700坪豪宅！奢華設施曝 她轟藍白雙標賴清德祖厝

彰化謝家白宮內部曝！謝典林喊「在台北是一般家庭」 秒遭嗆睜眼說瞎話

