謝典林開箱700坪豪宅碰1禁忌 地方憂幫姊敗票

謝典林帶網紅「億百豪森」拍攝豪宅內部，引發外界質疑「炫富敗票」，地方政壇關注對謝衣鳯爭取縣長提名的影響。（取自億百豪森IG）





彰化縣議長謝典林近日帶著網紅「億百豪森」進入位於溪州鄉的自家住宅拍攝影片，完整開箱內部空間，引發地方政壇與網路社群熱議。這棟被稱為「衣鳯百貨」的豪宅佔地約700坪，屋內設有挑高室內籃球場、大型酒櫃與視聽室等設施，謝典林在影片中表示，因父親經營建設公司可自行興建，加上彰化地價相對便宜，並謙稱這樣的住宅規模「就像台北一般家庭」。

網友狂批炫富 「坐籃球」破壞禁忌

影片曝光後，大量網友湧入留言，直指此舉形同炫富，質疑對家族政治形象帶來反效果，甚至有人戲稱「用豪宅幫忙敗票」。地方政壇也出現不同解讀，有人認為，謝典林此舉時機敏感，恐對胞姊、立委謝衣鳯爭取國民黨彰化縣長提名的布局產生影響。

還有籃球迷在社群平台Threads上直批，身為中華籃協理事長的謝典林竟然在訪問中直接坐在籃球上面，「真的有夠扯…有在打籃球的應該都知道不能坐籃球這是禁忌，還是一個籃協會長…只能說台灣籃球有他帶領真悲哀！」

地方人士憂心破壞謝家布局

彰化地方人士指出，謝典林原本也有意問鼎縣長，今年初一度傳出將宣布參選，但在去年底總統賴清德赴溪湖參加建醮大典後，謝衣鳯突然表態爭取國民黨提名參選縣長，被視為打亂謝典林的規劃，外界一度傳出「姊弟相爭」的說法。其後謝典林表示，經父親謝新隆協調後，傾向維持現狀，由謝衣鳯尋求立委連任，自己則連任縣議員並續任議長。

有地方政壇人士分析，謝家雖已試圖化解「姊弟內鬥」傳聞，但家族政治布局仍備受關注。此次豪宅影片曝光，在選舉氛圍逐漸升溫之際，難免讓外界聯想其政治效應。也有觀察認為，謝家在地方基層經營多年，基本盤穩固，但如何面對輿論觀感，仍是未來選戰的重要課題。（責任編輯：卓琦）

