謝典林開箱700坪豪宅！奢華設施曝 她轟藍白雙標賴清德祖厝

彰化謝家傳說的「衣鳯百貨」被開箱了！彰化縣議長謝典林帶著網紅「億百豪森」進入位於溪州市中心的豪宅，共有700坪，還有室內家庭式籃球場、恆慍超大酒櫃、視聽室…等，謝典林還謙稱，因為彰化土地便宜，這只是台北一般人的家庭而已。對此，反紫光奇遊團成員許美華說，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，徐巧芯們是如何羞辱式的攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。

謝家白宮曾被外界關注，甚至還一度被誤認為是百貨公司。（圖／翻攝自IG@billion.haoson）

許美華說，看到彰化議長謝典林拍了彰三立委謝衣鳯的豪宅開箱影片，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，徐巧芯們是如何羞辱式的攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。

許美華說，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，徐巧芯們是如何羞辱式的攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。（圖／翻攝自百柯全書）

她指出，謝衣鳯豪宅全棟700坪，擁有家庭式籃球場、恆溫大酒櫃、視聽室、豪華衛浴，所有城堡式豪宅該有的都有了，一應俱全。政治人物很忌諱炫富，她猜謝典林跟謝衣鳯反向操作，目的是要為未來選舉消毒鋪路，先講先贏，「家本來就很有錢，早就讓大家看我家豪宅了，我沒有要隱瞞喔～」，最後謝典林還（謙虛）的說彰化的土地比較便宜。

許美華說，去查了一下，彰化縣溪州鄉，最近一年熱門社區透天價格大概落在15～20萬，謝衣鳯家族豪宅連土地、建物跟室內諸多設施，正常情況下，至少需要耗資3～5億。

謝典林說彰化土地比較便宜，許美華對此表示，她就問，賴清德萬里祖厝那邊的土地，有比較貴嗎？賴清德29.3坪的萬里老宅，根據實價登錄，價值新台幣103萬元，大部分立委的車子都比那間房子貴。但是，賴清德卻因為要選總統，礦坑祖厝的歷史性違建問題，被藍白陣營咒罵到十惡不赦，最後用信託方式捐出來做公益。

「見證台灣社會過去幾十年經濟發展的累積，我自己就活在舒適富裕的生活圈；我從不仇富，任何人有錢要住多奢華的豪宅，都是個人的選擇和自由」。

但是，對照藍白對賴清德祖厝的無情攻擊，只想問一件事：那些曾經在賴清德祖厝前面嘻笑打卡的徐巧芯們，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳯家族的幾億豪宅：取得土地有沒有違法變更問題？裡面的設計有沒有違建？謝衣鳯家族可以輕鬆蓋出數億豪宅，過去有沒有利用政治特權借勢借端牟利？

「我猜，藍白沒有人會對謝家豪宅講一句話。」許美華感嘆，賴清德百萬礦坑祖厝萬惡不赦，彰化謝家幾億豪宅裡所當然。

許美華也說，自己不是賴粉，「但我願意幫賴清德詛咒曾經攻擊賴家祖厝的拍咪啊都下地獄，因為你們連人性的基本善良都沒有」。

