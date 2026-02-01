謝典林開箱700坪豪宅 許美華談賴清德祖厝批「徐巧芯們」雙標

即時中心／潘柏廷報導

彰化縣議會議長謝典林，網路開箱700坪、被外界稱作「衣鳯百貨」位於溪州鄉的豪宅，內容有家庭式籃球場、酒櫃、大浴缸等玲瑯滿目的裝潢，甚至謝典林在影片中宣稱「這棟大概在台北，就是一般人的家庭」，引起外界討論。對此，科技專家許美華今（1）日在臉書也問，那些曾經在總統賴清德祖厝前面嘻笑打卡的徐巧芯們，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳳家族的幾億豪宅？

許美華今日在臉書提到，看到謝典林拍謝衣鳯的豪宅開箱影片，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，徐巧芯們是如何羞辱式的攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。

接著，許美華說，謝衣鳳豪宅全棟700坪，擁有「家庭式」籃球場、恆溫大酒櫃、視聽室、豪華衛浴，所有城堡式豪宅該有的都有了，一應俱全，「政治人物很忌諱炫富，我猜蔡典林跟謝衣鳳反向操作，目的是要為未來選舉消毒鋪路，先講先贏，『謝家本來就很有錢，早就讓大家看我家豪宅了，我沒有要隱瞞喔～』」。

針對最後謝典林還謙虛的說彰化的土地比較便宜，許美華透露，自己去查了一下，彰化縣溪州鄉，最近一年熱門社區透天價格大概落在一坪15～20萬，謝衣鳳家族豪宅連土地、建物跟室內諸多設施，正常情況下，至少需要耗資3～5億。

「謝典林說彰化土地比較便宜，我就問，賴清德萬里祖厝那邊的土地，有比較貴嗎？」，許美華指出，賴清德29.3坪的萬里老宅，根據實價登錄，價值新台幣103萬元，大部分立委的車子都比那間房子貴。但是，賴清德卻因為要選總統，礦坑祖厝的歷史性違建問題，被藍白陣營咒罵到十惡不赦，最後用信託方式捐出來做公益。

她認為，見證台灣社會過去幾十年經濟發展的累積，自己就活在舒適富裕的生活圈，而她從不仇富，任何人有錢要住多奢華的豪宅，都是個人的選擇和自由。

話鋒一轉，許美華指出，但是對照藍白對賴清德祖厝的無情攻擊，她只想問一件事：「那些曾經在賴清德祖厝前面嘻笑打卡的徐巧芯們，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳳家族的幾億豪宅」。

因此她進一步問，取得土地有沒有違法變更問題？裡面的設計有沒有違建？謝衣鳳家族可以輕鬆蓋出數億豪宅，過去有沒有利用政治特權借勢借端牟利？

「我猜，藍白沒有人會對謝家豪宅講一句話」，許美華強調，賴清德百萬礦坑祖厝萬惡不赦，彰化謝家幾億豪宅理所當然，「我不是賴粉，但我願意幫賴清德詛咒曾經攻擊賴家祖厝的拍咪啊都下地獄，因為你們連人性的基本善良都沒有」。









