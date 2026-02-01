謝典林駁開箱豪宅幫姊敗票 盼衝聲量連任議長、澄清「白宮」合法取得

彰化縣議長謝典林開箱自家豪宅。（翻攝自億百豪森 YT頻道）

彰化縣議長謝典林與網紅合作開箱自家700坪豪宅，影片掀起高度同時也引來質疑，地方人士甚至懷疑，他是故意添亂，幫欲角逐彰化縣長的胞姊、藍委謝衣鳯敗票。對此謝典林今（1日）坦言，就是希望透過開箱影片拉抬聲量，來爭取議長連任，並主動澄清謝家豪宅「白宮」是合法取得，但此舉和家族政治安排無關，否認衝康姊姊。

據《udn》《自由時報》報導，針對開箱豪宅影片伴隨而來的批評，謝典霖今表示了解他的人就知道為何這麼做，強調此舉無關家族政治安排，主因是謝家豪宅「白宮」每逢選舉，都難逃被刻意放大檢視、成為被攻擊的目標，與其被動挨打不如主動攤在陽光下。

廣告 廣告

謝典林希望藉由開箱影片，讓外界知道謝家本身有自己長期經營的事業，並非靠政治賺錢，房子從土地取得到興建完成，都有脈絡可循且合法取得，並非來路不明。此外謝典林坦言，目前正在爭取連任議長，開箱影片確實能拉抬網路聲量。

謝典林強調，此舉絕對沒有想阻斷姊姊選縣長，認為相關揣測過度延伸，開箱影片單純是想主動澄清流言、拉抬聲量拚議長連任。

更多鏡週刊報導

狂！議長開箱百坪豪宅「內建籃球場、家庭劇院」 謝典林：就像台北一般家庭

名嘴爆料「北市議員中800萬頭獎」 他被點名急撇清：得主快自首

基隆「正妹營養師議員」未登記初選拚連任 民進黨積極了解中