謝典林「自謙」700坪豪宅 四叉貓樂了：難得有政治人物炫富

彰化縣議長謝典林近日跟上流行，在社群平台上開箱被戲稱「衣鳳百貨」的700坪豪宅，裡面有巨型恆溫酒櫃，還有豪華衛浴、家庭劇院等等，謝典林還「自謙」說這棟價值大約等同台北一般家庭而已。對此，網紅「四叉貓」劉宇不禁反酸，「難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳。」

謝典林家族在彰化深根已久，家族豪宅氣派到民眾曾以為要開百貨公司，建造完成後曾引起關注，依謝典林姐姐、國民黨立委謝衣鳳之名戲稱是「謝衣鳳百貨」。近日，謝典林接受網紅邀約開箱自家豪宅，700坪建物相當豪擴，不僅有室內籃球場、家庭劇院，還有豪宅必備的超大恆溫酒櫃，他一邊介紹一邊「自謙」說彰化土地較便宜，家裡的價值在台北只是一般人家庭而已。

對此，網紅四叉貓今日凌晨在臉書上大酸，「我們當年討論過的衣鳳百貨已經蓋好了…難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳。」不僅如此，四叉貓還挖出戰友鄭家純曾到謝家豪宅拍婚紗的嘲諷照片，逗得鄭家純出面留言發表感想「現場看真的很壯觀。」

其他網友則質疑謝家的財力，為何當議員、立委能負擔700坪豪宅，「南彰化之恥」、「謝家有夠力 蓋在台糖地」、「我以為是什麼活動中心」、「這一大棟在興建的時候，有發生過工傷」、「謝家是彰化人之恥」、「什麼豪宅？！根本是城堡了」。

不過，也有人為謝家說話，「這樣的豪宅在彰化真的到處可見！有甚麼好稀奇的！」、「總比選被你們遺棄的前北農總經理兼台肥董座的吳小姐好！」被其他網友怒噴，「吳家他們不是蓋在溪州市區、蛋黃區，還種臺灣種（三聲）的樹，是在溪州圳寮村耶。你想要靠資訊落差，騙不知情的人喔？！」

