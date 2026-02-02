謝典霖不只擁豪宅！開箱「20萬美金球員卡」曝原因：問我爸

政治中心／徐詩詠報導

彰化縣議長謝典霖日前因找來網紅，開箱自家超大豪宅引發爭議，有網友認為此舉根本是在炫富，但謝典霖無奈表示自己本屆又沒有要「選彰化縣長」，強調自己不偷不搶「一直打這個不知意義在哪」。事實上，謝典霖過去還曾大方在臉書上，秀出自己珍藏多年的NBA球員卡，其中1張當年自己就花20萬美金（約台幣632萬）購入，當時也引發不少討論。





謝典霖在表態自己退出彰化縣長選舉意願後，國民黨預計將由謝典霖親姐、藍委謝衣鳳出征彰化。不過，謝典霖近期卻突然開箱自家豪宅內部與各種奢華設備，讓外界認為此舉是在炫富，但謝典霖則稱自己住僅是「台北一般家庭」，更稱彰化有不少類似格局住家的民眾，認為自己沒要選縣長，不懂一直打這件事意義何在。

謝典霖熱愛收藏球員卡。（圖／翻攝謝典霖臉書）









謝典霖被問到為何年輕就能買高價卡，他秒回「去問我爸」。（圖／翻攝謝典霖臉書）

其實，謝典霖家中除了奢華設施外，還有不少珍貴收藏，球員卡就是其中之一，曾有專拍球員卡YTR「老婆不要看」特地拜訪，開箱他的珍貴卡藏。謝典霖曾在2024年分享自己的珍藏，只見影片中他在桌面上秀出多排的鑑定球員卡，不僅是限量發售，上面更有球員親筆簽名，包括麥可喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、布萊恩（Kobe Bean Bryant）。檯面上每張單價幾乎動輒5、6位數，其中更有600萬台幣購入的高價卡，謝典霖當下被問「為何年輕時就能花重本買高價卡」，他也毫不避諱，直言：「可以問我爸爸（謝新隆，3大有線電視與3大寬頻董事長）。」當時畫面曝光後，讓不少網友與收藏家相當羨慕，紛紛留言稱「想去議長家中參觀」。









謝典霖開箱奢宅掀議！昔揭年輕擁「1張20萬美金」收藏跩回：去問我爸

在謝典霖公布卡藏中，其中有單張就高達數百萬台幣。（圖／翻攝謝典霖臉書）





















