謝典霖不順「因家中籃球場」？民俗專家4字揭：會影響主人

國民黨籍彰化縣議長謝典霖日前因開箱豪宅引發關注，其中討論度最高的，莫過於室內的挑高籃球場。不過，近期因下屆彰化縣長選舉，和姐姐、藍委謝衣鳳疑似出現嫌隙。對此，民俗專家廖大乙就以風水學角度指出，在家中蓋籃球場是犯大忌，對主人氣運並不好。





謝典霖因姊姊謝衣鳳表態參選，疑似因此和對方有嫌隙。（圖／民視新聞資料照）

謝典霖之所以會在室內設置籃球場，主因在於空間夠大，希望能把運動融入家人親情，讓家族小孩能常來這裡聚會打球。不過，廖大乙認為，風水學講的是整棟房子的氣場，房子夠大、挑高無妨，更顯主人的胸懷大度、廣結善緣，營造氣派格局，但如果是人居住的地方，放入室內籃球場就無法「聚氣」。

廖大乙認為，謝典霖家中籃球場恐影響自身氣運。（圖／翻攝億百豪森 Haosoni IG）





他進一步說，籃球場畢竟不同於桌球或健身器材，因為球場面積大，若主人的臥房是在二樓，上方打球時產生的噪音，就會影響宅邸的氣場與屋主。此外，打球時的踩踏，更會把房子的「氣」打掉。他建議，若要設置球場，可以設在頂樓、見光的地方，打球產生的氣場擾動，會被大自然或陽光吸收，頂樓的聲響也較不會影響主人睡覺時的清夢，人自然會更健康。





















《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

